Officiële NL Alert-app uitgebracht voor Android: dit kun je ermee

Vanaf vandaag kun je een NL Alert ook ontvangen met de officiële NL Alert-app. Deze app geeft meer informatie en mogelijkheden dan de standaard noodmelding.

Officiële NL Alert-app nu beschikbaar

De app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee de app betrouwbaarder is dan onofficiële NL Alert-apps. Net zoals een regulier NL Alert verstuurt deze app je een melding bij een ernstig incident in je omgeving.

De Rijksoverheid waarschuwt dat de app geen vervanging is voor de normale NL Alert-meldingen. “De app dient als aanvulling op de standaard berichtgeving via de noodmeldingen op uw telefoon”, aldus de beschrijving van de applicatie.

Bovendien heeft de app altijd toestemming tot je locatiegegevens nodig om goed te werken. Stel dus altijd je iPhone goed in om ook de normale Alerts goed te ontvangen. In onze tip lees je stap voor stap hoe NL Alert instellen werkt op je Android-telefoon.

Bedoeld voor extra informatie

De NL Alert-app is dan ook vooral bedoeld als middel om extra informatie over noodmeldingen in te zien. Zo bevat de app een kaart van Nederland, waarop met rood is aangegeven in welke gebieden een Alert is uitgestuurd. Onderin beeld word je op de hoogte gehouden van de actuele situatie, bijvoorbeeld als de brandweer bezig is met het nablussen van een grote brand. Via het ‘Wees Voorbereid’-tabblad geeft de apps tips om jezelf voor te bereiden op noodsituaties die zich eventueel in de toekomst voor kunnen doen.

In de instellingen van de NL Alert-app kun je notificaties en geluid aanzetten en instellen over welke gebieden in Nederland je een Alert wil ontvangen. Dat is handig, want met reguliere Alerts ontvang je enkel een melding als je zelf in het gebied aanwezig bent. Werk je bijvoorbeeld in een andere stad, dan kan het nog steeds fijn zijn om een Alert te ontvangen als er iets in je woonstad aan de hand is.

Je voegt een locatie toe via het instellingenscherm, waarna je in de zoekbalk een locatie zoekt. Vervolgens geef je aan in welke straal van deze omgeving je meldingen wil ontvangen.

→ Download de NL-Alert-app in de Play Store (gratis)

