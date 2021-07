NOS-app review: de fijnste manier om het nieuws te volgen

Check jij ook constant de NOS-app? Je bent niet de enige. Voor veel mensen is het hun belangrijkste bron van nieuws. In deze review van de NOS-app bekijken we de plus- en minpunten.

Dit is onze NOS-app review

De NOS-app bestaat al jaren en wordt constant verbeterd. De huidige versie komt erg overzichtelijk over. Dat is een knap staaltje werk, want de app bevat veel verschillende onderdelen. Op de voorpagina zien we tegels met losse nieuwberichten. In sommige gevallen linken deze tegels naar een liveblog over een actueel onderwerp waar veel over geschreven is. Van daaruit kun je doorklikken naar andere artikelen. Dat werkt heel vanzelfsprekend.

De NOS brengt nieuws over grote thema’s, zoals recent de watersnood in Limburg, vaak onder in een zogenaamde ‘Collectie’. Die is wat breder dan een liveblog en bevat naast het laatste nieuws ook reportages en video’s.

Bij grote sportevenementen pakt de NOS uit met een speciale sectie. Zo heeft de Olympische Spelen eigenlijk een app-binnen-de-app gekregen, met aparte pagina’s voor de agenda, uitslagen en medaillespiegel. De sportliefhebber komt bij de NOS duidelijk niets tekort.

Daarnaast vind je korte video’s over vaak opmerkelijke onderwerpen binnen de app. Onder het kopje ‘Gemist’ staan wat langere berichten over nieuws dat je, de naam zegt het al, mogelijk eerder hebt gemist.

NOS NOS 8,6 (59.582 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Goed in snel nieuws

De NOS-redactie zorgt doorgaans voor een goede mix van serieuze en luchtige berichten. We zouden het wel handig vinden als je zelf kon filteren welk nieuws je überhaupt in de app te zien krijgt. Vermoedelijk zijn er best wat mensen die het zonder al die sportnieuwtjes kunnen stellen. Ook zit misschien niet iedereen te wachten op video’s in de categorie ‘Babyolifant gaat van glijbaan’.

Daarnaast is de NOS-app sterk in snel nieuws, maar wat minder in achtergrondverhalen. Daarvoor kun je beter terecht bij bijvoorbeeld de Volkskrant, al moet je voor die langere stukken vaak een abonnement afsluiten. De NOS biedt overigens wel uitstekende video’s die grote onderwerpen als het coronavirus of bitcoin kort en bondig uitleggen.

Beperkte instellingen

Je kunt in de NOS-app zoals gezegd niet zelf bepalen welke categorieën nieuws je te zien krijgt. Wél is het mogelijk om in te stellen uit welke regio je komt. Dan worden er berichten uit jouw stad of provincie tussen het wereldnieuws gepropt. Dat is een leuke manier om de app te personaliseren. Ook één van de weinige trouwens. Verder kun je het lettertype aanpassen, kiezen voor een licht of donker thema en bepalen of je automatisch door mediagalerijen wil bladeren.

Uiteraard kun je ook notificaties krijgen bij groot nieuws. Helaas neemt de NOS dat begrip nogal ruim, zodat je soms geattendeerd wordt op een bericht dat je best had willen missen. Er zijn wel beperkte mogelijkheden om in te stellen van welk soort nieuws je op de hoogte wil blijven. We zouden graag meer van dat soort filters zien. Wél politiek, maar geen koningshuis, bijvoorbeeld.

Conclusie NOS-app review

Andere apps bevatten misschien meer achtergrondinformatie en we zouden het handig vinden om zelf onderwerpen uit onze feed te kunnen filteren. Desondanks is de NOS-app de fijnste manier om het nieuws te volgen. De verhalen zijn goed geschreven en worden heel overzichtelijk gepresenteerd in bijvoorbeeld liveblogs en collecties. We zijn ook fan van de video’s waarin grote onderwerpen in een paar minuten helder worden uitgelegd.

