Op een rij gezet: de 5 beste notitie-apps voor Android

Even een boodschappenlijstje maken, ideeën snel opschrijven zodat je ze niet vergeet: notitie-apps zijn onmisbaar. We hebben een aantal uitstekende opties voor je in een lijst gezet.

1. Google Keep

Google Keep staat vaak standaard geïnstalleerd op je Android-smartphone. De app is meer dan prima als je geen zin hebt om nog op zoek te gaan naar een andere.

Je notities verschijnen als moderne tabbladen in de app, waardoor je een minimalistische look krijgt. Heb je er veel gemaakt? Dan kun je ze zowel een label als een kleur geven, afhankelijk van wat je prettig vindt.

Ook is het mogelijk om in Google Keep te tekenen, tekst-naar-spraak te gebruiken om je notities niet zelf te hoeven typen en je kunt foto’s toevoegen. Al met al een fijne app als je geen toeters en bellen nodig hebt en de notitieapp van Google al op je smartphone of tablet geïnstalleerd is.

Google Keep Google LLC 7,4 (1.544.484 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Microsoft OneNote

Als je verschillende diensten van Microsoft gebruikt, is OneNote wellicht de beste notitie-app voor jou. Je kunt de app ook wel zien als de digitale versie van een ringbandmapje: voor elke notitie is een pagina aan te maken.

Ook kun je vanuit het menu naar categorieën en mappen navigeren. Op deze manier kun je voor een onderwerp je notities verzamelen, of voor bijvoorbeeld je studie samenvattingen op een plek bewaren.

Heb je een brief of ander document gekregen waarvan je de tekst digitaal wil opslaan? Maak er dan een foto van en upload deze in OneNote. De app kan de tekst lezen en deze vervolgens digitaliseren.

De Android-app is gratis, al moet je wel een Microsoft-account hebben. Het voordeel van een account aanmaken is dat je op elk apparaat OneNote kunt openen met het account en zo altijd bij je notities kan.

Microsoft OneNote: Save Notes Microsoft Corporation 9 (1.189.329 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Notion

Ben je niet bang om een app te kiezen waar je alles zelf in elkaar kan zetten? Dan is Notion een zeer geschikte Android-app. Notion is niet per se voor het maken van notities bedoeld, maar vele gebruikers maken er wel op deze manier gebruik van.

Notion is eigenlijk meer een workspace, waar je documenten, notities en andere informatie kunt bewaren. Ook is het mogelijk om voor verschillende informatie een database aan te maken. Handig voor recepten, webpagina’s die je niet wil verliezen of andere verzamelde items.

Het grote voordeel is dat je na een zoekopdracht op Google vaak vele templates gratis of tegen betaling kan vinden voor Notion. Zo hoef je niet altijd zelf aan de slag om Notion passend voor jou te maken. Ook zijn er vele handleidingen en tutorials online die je stap voor stap uitleggen hoe je Notion naar je hand kan zetten.

Notion kan een behoorlijk leerproces hebben als je er alles uit wil halen: desondanks krijg je er veel opties en mogelijkheden voor terug. Als je gemakkelijk je ingrediënten aan een lijstje wil toevoegen per recept, of bij wil houden welke games je nog wil spelen, is het ideaal om in Notion zelf alles in te kunnen stellen en zelf te kiezen hoe je dit weergeeft.

Notion - notities, docs, taken Notion Labs, Inc. 8,4 (73.184 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Samsung Notes

Heb je een smartphone of tablet van Samsung? Dan is de kans groot dat je Samsung’s eigen notitie-app op je apparaat hebt staan. Net als bij OneNote werkt deze met mapjes: op die manier kun je schetsen, notities of lijstjes gemakkelijk organiseren en verzamelen.

Handig aan Samsung Notes is dat het net als bij Google Keep en Microsoft OneNote gemakkelijk is om notities te delen en er samen in te werken. Handig als je samen een to-do lijstje wil maken, bijvoorbeeld. Ook kan je tekst markeren, zodat je de belangrijkste informatie altijd snel kunt spotten.

Wil je vanaf je Android-tablet of -telefoon een planning schrijven of een document voor werk opstellen? Dan zijn er een boel templates waar je uit kunt kiezen om alvast je bestand vorm te geven. Een dagboek, maandplanner of budgetoverzicht heb je op deze manier binnen no-time gecreëerd.

Samsung Notes Samsung Electronics Co., Ltd. 9,2 (7.207.236 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Joplin

Natuurlijk is er ook een open source-optie: in dit geval is dat Joplin. Deze notitie-app ziet er iets minder gelikt uit, maar is voor het maken en bewerken van notities ideaal. Je kunt gemakkelijk de app op Android downloaden en vervolgens verder gaan met je krabbels op een Windows- of Linux-pc, of op Apple-apparaten.

De gratis versie voor Android maakt het mogelijk om je notities lokaal op te slaan, zodat deze niet op een server opgeslagen worden. Wil je ze online zetten of delen en bewerken met anderen, is er een betaalde versie. Toch biedt de gratis versie van Joplin meer dan genoeg als je enkel op je smartphone wat lijstjes of notities wil bewaren.