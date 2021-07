Offline vakantie: bereid je entertainment voor via deze apps

Op vakantie heb je niet altijd goed internet. Wil je wel zoveel mogelijk van je smartphone gebruikmaken? Dan kun je jouw entertainment via deze diensten downloaden.

Offline vakantie zonder iets te missen

Tegenwoordig streamen we bijna alles. Logisch, omdat we zeker in Nederland allemaal razendsnel internet hebben. Op vakantie is dat niet altijd het geval. Je kan het net treffen dat je vakantieplek geen wifi heeft en er alleen een vleugje 3G binnenkomt als de wind goed staat.

Plots kun je alleen nog maar gebruikmaken van hetgeen dat op dat moment op je smartphone staat. Met een goede voorbereiding hoeft dat geen probleem te zijn, want op steeds meer diensten kun je gewoon entertainment downloaden.

Video: je favoriete series en films

Praktisch alle populaire videostreamingdiensten bieden de mogelijkheid om films en series te downloaden voor offline gebruik. Denk aan Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video.

Netflix heeft een grote Downloaden-knop bij elke serie en film die beschikbaar is om te bewaren. De series en films vind je vervolgens terug bij de Downloads-tab. In dit gedeelte van de app zie je ook de knop ‘Zoek meer downloadbare titels’ om alleen series en films te zoeken die deze downloadknop hebben. Met Netflix kun je maximaal honderd titels downloaden. Per titel verschilt het hoe lang je deze offline mag kijken.

Op Videoland werkt het vergelijkbaar. Alleen series en films met een downloadicoontje kunnen worden gedownload. Wel werkt ‘Download to Go’ enkel met een Plus- of Premium-abonnement. Na het downloaden heb je dertig dagen om de serie of film te kijken. Als je een aflevering of film start, moet je deze binnen 48 uur gezien hebben.

Lees meer over het downloaden van films en series op Netflix, Disney Plus, Prime Video en Videoland.

Muziek: vergeet je favoriete playlists niet

Vroeger droegen we al onze muziek bij ons als mp3’tjes, maar tegenwoordig streamen we alles. Bij praktisch alle muziekdiensten is het gelukkig mogelijk om muziek op te slaan. We hebben de beste muziekstreamingdiensten voor je Android getest als je nog geen keuze hebt gemaakt.

Maar al je muziek downloaden duurt niet alleen erg lang, maar vult je opslagruimte ook zo op. Dat is niet de bedoeling. Daarom is het slim om enkele afspeellijsten of albums uit te kiezen waar je tijdens de vakantie van wil genieten.

Bij Spotify is het mogelijk om enkele gepersonaliseerde playlists te downloaden, zoals ‘Op herhaling’. Dan weet je in ieder zeker dat de liedjes die je de afgelopen weken het leukste vond ook te luisteren zijn op je vakantiebestemming.

Podcasts en (audio)boeken

Met podcast en audioboeken zijn we eigenlijk al gewend om deze eerst te downloaden voordat we ze luisteren. Toch kan het geen kwaad om je favoriete audio-apps eens af te gaan of je alles al hebt. Het is bijvoorbeeld verstandig om meerdere (audio)boeken op je smartphone te bewaren als je langere tijd weg gaat. We zetten de beste podcast-apps voor je op een rijtje.

Met je smartphone op reis

Ook andere apps kun je blijven gebruiken, ook al heb je geen internet. Je moet jezelf dan wel goed voorbereiden. Bijvoorbeeld door via Google Maps alvast de kaart van de omgeving te downloaden. Hoe dat werkt leggen we je in onderstaande video uit:

