OnePlus heeft zijn launcher een update gegeven. De launcher, die standaard geïnstalleerd is op OnePlus-smartphones, werkt nu slimmer en bevat diverse nieuwe features. Android Planet zet de veranderingen op een rijtje.

OnePlus launcher bijgewerkt

De OnePlus Launcher is bijgewerkt naar versie 4.4.2, een update die je installeert door de app te updaten via de Play Store. De app werkt alleen op OnePlus-smartphones als de oudere OnePlus 6T en nieuwe modellen als de OnePlus 8.

De zoekfunctie om een app te vinden is verbeterd. In plaats van omhoog vegen, het zoekvenster aanklikken en de naam van de app te typen, kun je voortaan omhoog vegen en je vinger even op het scherm houden. De zoekbalk opent dan direct en het toetsenbord verschijnt in beeld, zodat je meteen kunt typen.

Het venster met recente apps en games is ook op de schop gegaan. Het app-icoontje en menu met drie stipjes zijn verwijderd, waardoor het venster rustiger oogt. De app-icoontjes staan nu onder de schermen, zodat je sneller de juiste app of game vindt. Je kan ook vegen over die kleine icoontjes. Houd een scherm even ingedrukt om de opties uit te vouwen. Dit deed je voorheen via het stippen-menu.

Vensters in vrije vorm

Een andere vernieuwing is de mogelijkheid om een app als een zwevend venster te gebruiken. Dit is met name handig als je een app open hebt en snel iets wil checken, zonder van venster te wisselen of de twee apps onder elkaar te draaien. Je moet de feature echter zelf inschakelen. Dat doe je als volgt;

Open ‘Instellingen’; Klik op ‘Over de telefoon’; Druk tien keer op het ‘Build-nummer’; Ga in de ‘Instellingen’ naar ‘Systeem’; Kies ‘Ontwikkelaarsopties’; Veeg naar beneden en activeer ‘Vensters met vrije vorm inschakelen’; Start je smartphone opnieuw op; Open het venster met recente apps en houd de app die je zwevend wil maken langer ingedrukt; Kies ‘Vrije vorm’.

→ Download de OnePlus Launcher in de Play Store (gratis)

Gebruik de launcher op OnePlus-toestellen

Zoals gezegd werkt de OnePlus Launcher alleen op smartphones van de fabrikant. De nieuwste toestellen van OnePlus zijn de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Meer weten over de OnePlus 8-serie? Lees onze OnePlus 8 review of OnePlus 8 Pro review, of bekijk de videoreview van die laatste smartphone.

