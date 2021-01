De OxygenOS 11-launcher die geïnstalleerd is op recente OnePlus-smartphones, werkt nu ook op oudere toestellen. OnePlus heeft de homescreenvervanger geüpdatet via de Play Store. We zetten de veranderingen op een rijtje.

Nieuwe launcher voor oudere OnePlus-smartphones

De OxygenOS 11 Launcher is OnePlus’ app die het standaard startscherm van Android vervangt. OnePlus’ launcher biedt onder andere uitgebreidere gebarenbediening, meer visuele aanpassingen en een apart scherm met snelkoppelingen en informatie. Dit scherm heet de Shelf.

De OxygenOS 11 Launcher was al beschikbaar op OnePlus-toestellen met Android 11, waaronder de OnePlus 8 Pro. OnePlus heeft versie 11 van de launcher-app via een update in de Play Store nu ook geschikt gemaakt voor smartphones met Android 10. Die toestellen krijgen later Android 11 en profiteren nu dus al van wat verbeteringen.

De volgende smartphones zijn geschikt voor de OxygenOS 11 Launcher:

OnePlus 6 en 6T

OnePlus 7 en 7 Pro

OnePlus 7T en 7T Pro

OnePlus Nord

OnePlus Nord N10 5G (later deze week)

OnePlus Nord 100 (later deze week)

De verbeteringen

De nieuwste versie van de launcher biedt onder meer het vernieuwde Shelf-scherm dat frisser oogt en meer aandacht besteedt aan het weerbericht. Ook kun je eenvoudiger en op meer manieren via gebaren apps zoeken. OnePlus claimt dat de launcher-update ook bugfixes doorvoert.

Android 11 in aantocht

De launcher-update geeft een voorproefje van de Android 11-ervaring, maar de echte update laat op zich wachten. OnePlus bracht onlangs een Open Beta uit van Android 11 voor de OnePlus 7, 7 Pro en 7T en 7T Pro. Die toestellen krijgen de definitieve update vermoedelijk over een paar weken.

De OnePlus Nord, OnePlus N10 5G en N100 krijgen ook Android 11. OnePlus maakte onlangs bekend dat de oudere 6 en 6T ook op de lijst staan voor een Android 11-update, maar eigenaren van deze smartphones moeten nog even geduld hebben.

De OnePlus 8-serie draait inmiddels op Android 11 inclusief de OxygenOS 11 Launcher. In onze OnePlus 8T review lees je meer over de nieuwste smartphone.

