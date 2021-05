Online supermarkten: 6 apps om boodschappen thuis te laten bezorgen

Voor boodschappen hoef je niet de deur uit, want online supermarkten bezorgen jouw spullen namelijk gewoon thuis. Wel zijn er onderling veel verschillen tussen de winkels en daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste kenmerken van online supermarkten op een rij.

6 online supermarkten op een rij: kenmerken, voordelen en nadelen

Anno nu zijn ook de supermarkten online. Een beetje supermarkt heeft een goede app en bezorgt boodschappen ‘gewoon’ thuis. Niet iedere winkelketen doet dit echter. Daarom zetten we in dit artikel de bekendste online supermarkten op een rij. We staan stil bij de belangrijkste kenmerken zoals het assortiment, de kwaliteit van de app, eventuele bezorgkosten en nog veel meer.

1. Albert Heijn

Uiteraard is Nederlands grootste supermarkt ook digitaal goed vertegenwoordigd. De Albert Heijn was één van de eerste ketens die begon met boodschappen bezorgen en heeft een uitstekende smartphone-app: Appie.

Kenmerken Albert Heijn:

Overzichtelijke en fraaie app

Assortiment gelijk aan de winkel

Albert Heijn bezorgt op veel plekken in Nederland

Thuisbezorgen kost tussen de 2,50 en 9,90 euro

Minimum bestelbedrag van 50 euro

Appie zit heel overzichtelijk in elkaar. Over de productindeling is goed nagedacht en de duidelijke plaatjes zorgen ervoor dat je snel vindt wat je nodig hebt. Ook fijn: er is veel witruimte tussen de verschillende producten zodat je niet per ongeluk het verkeerde product in je online boodschappenwagen legt.

Wie de Albert Heijn als online supermarkt gebruikt moet voor minstens 50 euro aan boodschappen bestellen. Op sommige dagen is de drempel zelfs 70 euro. Daarbovenop komen de bezorgkosten van minstens 2,50 euro, maar het bedrag hangt af van de dag en het tijdslot dat je kiest. De meest gewilde momenten zijn uiteraard het meest prijzig.

Wie geen trek heeft in de bezorgkosten, kan boodschappen ook zelf ophalen bij een van de AH Pick Up Points. Hierbij worden jouw boodschappen bij elkaar verzameld en hoef je dit zelf niet te doen. De voorwaarde is dat je wel voor minstens 40 euro aan boodschappen moet bestellen.

Het assortiment van de online Albert Heijn is vrijwel identiek aan de ‘echte’ supermarkt, zo niet beter. De winkel heeft bijvoorbeeld speciale actieproducten die je alleen online kunt bestellen.

2. Jumbo

Jumbo is de tweede supermarktketen van het land en mag daarom absoluut niet ontbreken in dit overzicht van online supermarkten. Net als bij de Albert Heijn kun je boodschappen bij de Jumbo laten thuisbezorgen of zelf ophalen bij een Jumbo Pickup-Point. De drempel hierbij ligt lager dan bij de Appie: 25 euro.

Kenmerken Jumbo:

Groot assortiment

Jumbo bezorgt door vrijwel heel Nederland

App is een beetje schreeuwerig

Thuisbezorgen kost tussen 3,95 en 8,50 euro

Minimum bestelbedrag is 25 euro

Dat geldt niet voor de kosten van thuisbezorgen. Ook Jumbo bezorgt boodschappen thuis vanaf 50 euro en rekent dan minstens 3,95 euro. Kies je voor een druk moment, zoals op de zaterdag, dan ben je maximaal 8,50 euro kwijt. Deze bezorgkosten kun je overigens ontlopen door sommige actieproducten te kopen; dit kan bij de Appie ook.

Dan naar de Jumbo-app zelf. Smaken verschillen natuurlijk, maar naar onze mening oogt die van de Jumbo iets schreeuweriger en minder overzichtelijk dan die van de Albert Heijn. Er zit bijvoorbeeld ook minder witruimte tussen de producten en de algemene indeling voelt minder logisch aan.

Slecht is de Jumbo-app overigens zeker niet. Bestellen gaat lekker vlot en snel en het assortiment is keurig. Bovendien zitten er enkele leuke extraatjes in de Jumbo-app, zoals inspirerende gerechten en de actuele reclamefolders.

3. Plus

Van alle traditionele online supermarkten rekent de Plus het laagste minimumbedrag om een bestelling te plaatsen. Over de bezorgkosten zijn we dan weer minder positief. Het kost minstens 6 euro om je boodschappen door de Plus te laten thuisbezorgen.

Kenmerken Plus:

Overzichtelijke app

Plus-winkels zijn niet overal in Nederland te vinden…

… Maar kan wel heel snel leveren

Minimum bestelbedrag van 25 euro

Forse leverkosten vanaf 6 euro

Daartegenover is de Plus-app er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. De app zit overzichtelijk in elkaar, de productindeling is duidelijk en je vindt snel en makkelijk wat je zoekt. Ook de hoeveelheid witruimte is fijn, want hierdoor oogt de app allesbehalve schreeuwerig.

Het assortiment van de online Plus is gelijk aan dat van de fysieke supermarkt. Net als bij andere online supermarkten zijn er zelfs producten die je alleen digitaal kunt bestellen.

Daarover gesproken, waarschijnlijk doe je er verstandig aan goed op de actieproducten te letten. Sommige van deze producten zorgen er namelijk voor dat de bezorging gratis is. Een pluspunt is dat Plus heel snel kan bezorgen, soms al binnen een paar uur na bestelling.

4. Picnic

Door naar de volledige online supermarkten. Picnic was een paar jaar geleden dé grote nieuwkomer in boodschappenland, maar heeft zijn naam inmiddels goed gevestigd. Een groot pluspunt van Picnic is de app: deze zit steengoed in elkaar.

Kenmerken Picnic:

Hele fijne, overzichtelijke app

Klein assortiment

Geen bezorgkosten

Picnic rijdt nog niet overal in Nederland

Minimum bestelbedrag van 35 euro

Producten zijn heel duidelijk van elkaar te onderscheiden, je ziet in één oogopslag de belangrijkste informatie (zoals hoeveelheid of afmetingen) en de categoriëen zijn goed van elkaar te onderscheiden dankzij de handige slider aan de bovenkant.

Nadelen heeft Picnic ook. De online supermarkt is bijvoorbeeld nog niet overal in Nederland verkrijgbaar. De kenmerkende Picnic-autootjes rijden af en aan in veel grote steden, maar moeten de weg naar minder dichtbevolkte gebieden nog vinden.

Ook jammer: het assortiment. Bij Picnic kun je meestal voor een A-merk kiezen, of het huismerk kopen (van Oké). Voor sommigen is dit prima, maar anderen storen zich misschien aan de beperkte keuze in vergelijking met andere online supermarkten.

5. Gorillas

Binnen 10 minuten je boodschappen in huis: dat is de belofte van Gorillas. Deze flitsbezorger is een lievelingetje onder investeerders en al die miljoenen aan groeikapitaal zorgen ervoor dat Gorillas flink aan het uitbreiden is. Je komt de fietsbezorgers in steeds meer Nederlandse (studenten)steden tegen.

Kenmerken Gorillas:

Boodschappen razendsnel thuisbezorgd

Vooralsnog maar in paar steden actief

Kale app zonder toeters of bellen

Bezorgkosten van 1,80 euro

Geen minimum bestelbedrag

In tegenstelling tot de andere online supermarkten uit deze lijst, is Gorillas waarschijnlijk niet de plek waar je al je boodschappen haalt. Daarvoor is de supermarkt te duur. In plaats daarvan gebruik je Gorillas wanneer je al aan het koken bent en erachter komt dat je een of twee ingrediënten mist.

Zodra jij je bestelling plaatst verzamelt een Gorillas-medewerker jouw spullen bij elkaar en gaat de bezorger op pad. Deze fietst binnen tien à vijftien minuten naar jouw huis en zorgt ervoor dat je in no-time toch die losse paprika of komkommer in huis hebt voor het avondeten.

Dat is dan ook direct een voordeel van Gorillas: de app heeft geen minimum bestelbedrag. De bezorgkosten zijn met 1,80 euro bovendien goed te overzien. Naar onze mening oogt de app wel ietwat schreeuwerig. Een pluspunt is dat de Gorillas-app etiketten van producten scant, zodat je kunt controleren op eventuele allergenen en voedingsinformatie.

6. Flink

Flink is nog zo’n flitsbezorger. De app belooft je boodschappen in 10 minuten thuis te bezorgen. Net als Gorillas kun je niet zelf shoppen bij Flink: de supermarkt bestaat alleen maar op je telefoon. Bezorgers werken vanuit een zogeheten ‘dark supermarket’ waar ze je spullen verzamelen en als de wiedeweerga bezorgen.

Kenmerken Flink:

Flitsbezorger levert razendsnel

Maar waarschijnlijk niet bij jou

Flink-app voelt kaal aan

Geen minimum bestelbedrag

Bezorgkosten van 1,80 euro

In de basis doen Flink en Gorillas dan ook hetzelfde: heel snel (kleine) boodschappen bezorgen. Toch verschillen de twee wel van elkaar. Flink is bijvoorbeeld minder bekend en vooralsnog slechts in vier steden actief: Den Haag, Delft, Utrecht en Tilburg. Gorillas fietst op moment van schrijven in negen Nederlandse steden rond.

Ook voelt de app van Flink nog niet helemaal compleet aan. Er zijn bijvoorbeeld wel productcategorieën, maar op productpagina’s staat vrijwel geen aanvullende informatie. Ook alternatieven worden niet getoond. De bezorgkosten van Flink zijn gelijk aan die van Gorillas: 1,80 euro.

Slim boodschappen doen

Zijn online supermarkten toch niet helemaal je ding en doe je liever zelf boodschappen? Ook dat kan slimmer.

Door je smartphone te gebruiken kun je bijvoorbeeld looproutes aanmaken zodat je al je boodschappen in één keer lopen kunt halen. In ons overzicht van supermarkt-apps geven we aan bij welke supermarkten dit allemaal (niet) mogelijk is.

