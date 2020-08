Op de Achterbank: papieren vakantieboek met eigen Android-app

Ze zijn er nog, de vertrouwde vakantieboeken voor kinderen die met name een leuk tijdverdrijf zijn tijdens een lange autoreis. Het vakantieboek ‘Op de Achterbank’ is geschreven door Gerard Janssen en voorzien van illustraties van Maartje Kuiper. In het boek vinden kinderen ondermeer autobingo, ganzenbord en leuke raadsels. Dit vakantieboek heeft echter iets nieuws te bieden in de vorm van een eigen Android-app die samen met het boek te gebruiken is.



In de ‘Op de Achterbank” Android-app zijn verschillende games te vinden die via augmented reality geactiveerd kunnen worden. Als je de app start en met behulp van de Android-telefoon naar het boek kijkt zullen de verschillende games tevoorschijn komen. Zo is er een spel waarbij je een auto door een branden hoepel moet laten springen of aapjes uit de Eiffeltoren moet tikken. De spelletjes hebben geen internetverbinding nodig dus als ouder hoef je je in het buitenland geen zorgen te maken om de kosten van het internetgebruik.

Het vakantieboek ‘Op de Achterbank’ van uitgeverij Snor is vanaf 10 juni verkrijgbaar en kost €12,95. De ‘Op de Achterbank’ Android-app is gratis te downloaden in de Android Market. Binnenkort komt er overigens nog een KotsApp uit voor ‘Op de Achterbank’. Met deze app kun je onsmakelijke kotsgeluiden en -beelden maken. Leuk voor de kids; waarschijnlijk zullen ouders iets minder enthousiast worden van de onsmakelijke geluiden op de achterbank van de auto.

Via: Persbericht

