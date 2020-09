WhatsApp is één van de meest gebruikte apps ter wereld. Toch is niet allemaal koek en ei en wat redacteur Colin betreft mag de chat-app zeker nog verder aan de slag. In deze opinie check je zijn grootste WhatsApp-ergernissen van 2020.

Opinie: 5 WhatsApp-ergernissen op een rij

WhatsApp is bijna een synoniem voor ‘chatten via je mobiel’ en dat is logisch. De app is immens populair en ook te gebruiken op je pc. Zo gebruik ik zelf dagelijks WhatsApp om contact te onderhouden met vrienden en familie.

Daarnaast gebruik ik veel Slack voor het werk en andere chat-apps heb ik zo veel mogelijk uitgedund. Telegram heb ik jaren geleden nog even gebruikt, maar in mijn vriendenkring is er bijna niemand meer met een actief account. Dit is grappig om te zien, want Android Planet-redacteur Wouter gebruikt Telegram bijvoorbeeld weer wel dagelijks.

Voor mij is het dus vooral WhatsApp, maar dat betekent zeker niet dat de app perfect is. In dit artikel zet ik mijn vijf grootste ergernissen van WhatsApp voor je op een rij.

1. Aanpasbaarheid van de app

Meer aanpasmogelijkheden voor het uiterlijk zou de app zeker sieren. Zo worden er inmiddels zeven snelkoppelingen getoond als je onderaan een gesprek op het paperclipje drukt. Laat een gebruiker zelf bepalen welke opties hij of zij daar te zien krijgt, maar push dat niet richting de gebruiker. Ik hoef via zo’n snelkoppeling geen document of audiobestand te sturen; dat zijn type bestanden die ik nooit verstuur via WhatsApp.

Hetzelfde geldt voor de tabbladen op het thuisscherm. Daar zijn vier tabbladen te zien: camera, chats, status en oproepen, ook iets wat ik niet allemaal gebruik, dus ik hoef het ook niet te zien. Je kunt inmiddels wel de donkere modus gebruiken en ook een eigen achtergrond instellen, maar een ander lettertype of kleuren van de tekst zou ook leuk zijn. Jaren geleden was bijvoorbeeld WhatsApp Plus erg populair, waarin dat al wel allemaal kon.

2. Integratie met Facebook

Dat WhatsApp inmiddels is overgenomen door Facebook is geen nieuws meer. Daarnaast gaan er al jaren verhalen over aankomende advertenties in de chat-app, maar die hebben we gelukkig nog niet in het echt gezien.

Wel is er integratie met Facebook Messenger. Klik je op de paperclip en kies je voor ‘ruimte’, dan kun je een groepsgesprek voeren via een videoverbinding. Handige optie natuurlijk, maar dat kan wel alleen via Messenger. Ik gebruik dat niet en ik ben ook niet van plan om dat ooit wel te doen.

WhatsApp kent ook een eigen Status-tabblad, waarin je een foto of filmpje kunt plaatsen wat dan 24 uur lang te zien is. Die functie is vooral bekend van Instagram, wat ook alweer jaren in handen is van Facebook. Het zal me niet verbazen dat dat in de toekomst dichter bij elkaar komt. Post je een Instagram-story, dan zie je die ook op WhatsApp en andersom. Hopelijk blijft dat allemaal wat beperkt, want ik heb weinig met Facebook en dat wil ik graag zou houden.

3. Tekst achteraf niet kunnen aanpassen

Een functie die al jaren wordt genoemd in het geruchtencircuit, maar er nog steeds niet is, is het kunnen aanpassen van al verzonden berichtjes. Heb je een tikfoutje gemaakt, ben je nog wat vergeten te noemen of werkt een linkje niet goed? Kwestie van op ‘bewerken’ klikken en aanpassen maar.

Hoe moeilijk kan het zijn zou je zeggen, maar blijkbaar kost dat toch veel tijd. Zo’n functie is bijvoorbeeld allang te vinden in Slack en ook Telegram heeft die optie al vanaf 2016. WhatsApp biedt wel de mogelijkheid om het uiterlijk van een tekst aan te passen voordat je ‘t verstuurt. Een verzonden WhatsApp-bericht verwijderen kan ook al even, maar slechts voor een bepaalde tijdsduur. Wat mij betreft een basisfunctie voor elke chat-app, laat staan voor WhatsApp met zoveel dagelijkse gebruikers.

4. Niet te gebruiken op meerdere smartphones

Wissel je vaak van smartphone, dan kun je de hele WhatsApp-chatgeschiedenis makkelijk overzetten via Google Drive. Dat is alleen als je van een Android- naar een Android-toestel overstapt. Wel werkt de dienst volgens geruchten aan het synchroniseren van gesprekken tussen Android en iOS-toestellen.

Ook kun je al jaren gebruikmaken van WhatsApp Web, waardoor je van achter een computer kunt chatten. Waarom dat dan niet kan met meerdere smartphones of tablets op hetzelfde account is de vraag, helemaal anno 2020. Zorg voor een veilige manier van inloggen, geef een gebruiker meer mogelijkheden en ga alsjeblieft mee met de tijd.

5. Nieuwe features verschijnen traag

Op internet zie je onder WhatsApp-updateberichten vaak iets staan als: “Heerlijke functie, gebruik het al jaren bij Telegram” of “Fijn wel die gekopieerde functies van…” en die bevatten wel een kern van waarheid. Het ontwikkelteam van WhatsApp mag wat mij betreft wel wat tandjes bijzetten. Nu is goed testen natuurlijk zeker nodig bij het implementeren van nieuwe functies, maar vaak gaat alles wel erg traag bij WhatsApp.

Verschillende van de hierboven beschreven ergernissen zijn allang geïmplementeerd bij andere diensten zoals Telegram of Slack. Je kunt natuurlijk bètatester worden van WhatsApp en zo als eerste functies testen. Dat ben ik ook al jaren, maar dat betekent natuurlijk niet dat elke functie daar direct in te vinden is.

Kun jij je vinden in een of meer van bovenstaande irritatiepunten? Wat is voor jou de grootste ergernis van WhatsApp en is het de enige chat-app die je gebruikt of niet? Laat het weten in de reacties hieronder!

