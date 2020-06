Oppassen.nl Gratis Onze score 8

Oppassen.nl, een applicatie van de gelijknamige Nederlandse community, is handig voor mensen die een oppas zoeken of zelf willen oppassen. De Android-app maakt het aanbod overzichtelijk en doorzoekbaar.

Oppas-app voor Android

De oppas-app is ontwikkeld met het doel om het vinden van een oppas of oppasadressen gemakkelijker te maken. Met Oppassen.nl kunnen ouders en oppassen snel contact met elkaar leggen, reacties sturen en afspraken maken. De gelijknamige website heeft 80.000 gebruikers en is naar eigen zeggen de grootste oppascommunity van Nederland. Je kunt je voor de community inschrijven via de website, maar een profiel aanmaken of inloggen kan ook via de app.

Bij het starten maak je de keuze of je een oppas zoekt of zelf wilt oppassen. Vervolgens word je doorverwezen naar een scherm met het actuele aanbod. Bovenin kun je dit filteren door een plaats of postcode in te voeren. Je kunt de zoekopdracht nog preciezer maken door op het trechtertje te drukken en bijvoorbeeld de leeftijd, ervaring, het geslacht en de beschikbaarheid aan te geven. Ook kun je als ouder aangeven of de oppas al dan niet moet beschikken over een rijbewijs en eigen kinderen. Tevens kun je rokers uit de zoekresultaten filteren.

Om profielen te bekijken en contact te leggen, moet je ingelogd zijn. Heb je een leuke oppas(gezin) gevonden, dan kun je direct een bericht naar de desbetreffende persoon sturen. Het envelop-pictogram bovenin beeld geeft toegang tot je inbox en gearchiveerde berichten. Leuke profielen kun je als favoriet markeren en gemakkelijk terugvinden met het sterretje.

Oppassen.nl is eenvoudig in gebruik en laat gebruikers gratis oproepen plaatsen en zoeken, maar om te reageren op oppassen of gastouders is een Premium-account benodigd (9,95 euro per maand). Als je eenmaal een geschikte oppas of adres hebt gevonden, kun je op elk gewenst moment het abonnement opzeggen. De interface is verder vrij van advertenties en zit overzichtelijk in elkaar.

Oppassen.nl downloaden

Via onderstaande link kun je de oppas-app downloaden. Deze vereist 4,9MB aan vrije opslagruimte en Android 4.4 of hoger.

→ Download Oppassen.nl in Google Play (gratis)