Overheid introduceert MijnGegevens: app met jouw persoonlijke informatie

Vanaf nu kun je MijnGegevens downloaden, een nieuwe app van de overheid. Daarin vind je alle informatie terug die over jou staat geregistreerd, zoals je burgerservicenummer of de datum van je volgende APK-keuring. Dit moet je weten.

Dit kun je met de MijnGegevens-app

MijnGegevens is een app waarin alle belangrijke informatie over jou is opgeslagen. Eigenlijk vind je er alle formele gegevens van je identiteit in terug. Denk aan info over je financiën, je woonsituatie, voertuigen en het onderwijs dat je genoten hebt. Zo zie je dus bijvoorbeeld welke auto’s er op je naam staan en kun je je diploma’s raadplegen. Ook vind je er de verloopdatum van je APK-bewijs, zodat je op tijd een nieuwe keuring kunt inplannen.

Veel van deze informatie kon je al terugvinden via de website MijnOverheid. Met MijnGegevens komt de overheid tegemoet aan de wens van mensen die het gebruik van een app verkiezen boven een website. Het is natuurlijk handig om je persoonlijke gegevens altijd op zak te hebben.

Alle Nederlanders vanaf 14 jaar kunnen gebruikmaken van de nieuwe app. Daar heb je wel de al bestaande DigiD-app voor nodig, die bovendien op hetzelfde apparaat moet staan. Met de pincode van je DigiD word je automatisch ingelogd bij MijnGegevens. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Gegevens aanpassen

MijnGegevens is niet alleen een statische app. Je kunt ook zelf informatie toevoegen, zoals de verloopdatum van je paspoort of rijbewijs. Je krijgt dan een seintje als het tijd is om deze documenten te verlengen.

Bovendien wil de overheid jou als burger meer informatie geven over welke gegevens er over je staan geregistreerd. Blijkt er onverhoopt iets niet te kloppen? Dan geeft de app direct aan bij welke instantie je moet zijn om de informatie aan te passen. Dat scheelt als het goed is een frustrerende zoektocht, waarbij je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

→ Download de MijnGegevens-app in de Google Play Store