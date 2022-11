3 manieren om via apps overleden geliefden weer ‘terug te brengen’

Er zijn steeds meer apps om overleden geliefden een klein beetje terug te brengen, door bijvoorbeeld hun stem te horen of oude foto’s te laten bewegen. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overleden geliefden via apps terugbrengen

Nadat een geliefde is overleden, gebruik je waarschijnlijk al technologie om je herinneringen aan die persoon vast te houden. Denk aan het terugkijken van foto’s en video’s, of wellicht het lezen van alle berichten die online zijn gedeeld.

Techbedrijven zetten nu steeds vaker kunstmatige intelligentie in om op nieuwe manieren geliefden weer een beetje tot leven te brengen. Natuurlijk kun je ze niet echt terugkrijgen, maar misschien kan het weer horen van hun stem of hun ogen zien bewegen een beetje troost geven.

MyHeritage: foto’s tot leven wekken

MyHeritage is een app waarmee je een stamboom kunt maken vol met informatie over je familie. Op die manier zou je wellicht familieleden kunnen vinden die je nog niet kent.

Een relatief nieuw onderdeel van de app is Deep Nostalgia, een tool om oude foto’s te animeren. Je moet wel even een account aanmaken, waarna je een foto kunt uploaden en deze tot leven brengt. Dat kan zelfs een hele oude foto zijn. De persoon op de foto lijkt dan een beetje rond te kijken en met de ogen te knipperen.

Het is met DeepStory ook mogelijk om de foto te laten praten. Als je genoeg informatie over je familielid hebt ingevuld, kan die persoon zelf hun levensverhaal vertellen. Dat gebeurt alleen nog wel via een duidelijke nepstem.

MyHeritage: Family Tree & DNA MyHeritage.com 8,6 (215.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HereAfter AI: maak een virtuele versie van jezelf

HereAfter is een dienst om herinneringen vast te leggen via audio. De dienst stelt vragen zoals “wat was er ongebruikelijk aan je jeugd?”, waarna je jouw antwoord inspreekt. Ook kun je zelf onderwerpen kiezen en foto’s uploaden.

Als je genoeg herinneringen hebt vastgelegd, kunnen je geliefden altijd met een virtuele versie van jezelf praten. Nu, of als je komt te overlijden. De dienst kan ook een manier zijn om herinneringen van iemand vast te leggen die niet lang meer te leven heeft.

HereAfter is op dit moment via een webbrowser te gebruiken door naar HereAfter.ai te gaan. Binnenkomt komt er een app uit in de Play Store.

Alexa: Stem van overleden geliefde als spraakassistent

Amazon werkt aan een manier om de stem van je overleden geliefde terug te horen via zijn slimme speakers. Spraakassistent Alexa heeft minder een één minuut audio van die persoon nodig om met hun stem te kunnen spreken.

De technologie werd eerder in 2022 getoond tijdens een groot evenement van Amazon voor kunstmatige intelligentie. Als voorbeeld vraagt een jochie of oma het verhaal dat hij leest verder kan voorlezen. Vervolgens leest de stem van oma The Wizard of Oz voor.

Amazon Alexa Amazon Mobile LLC 8,2 (1.920.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De toekomst

De kans is groot dat we in de toekomst steeds meer mogelijkheden krijgen om geliefden weer een klein beetje tot leven te wekken, wat kan helpen met de rouwverwerking. Zo heeft Microsoft een patent in handen om chatbots te maken die mensen kunnen nabootsen. Alles gaat dan via tekst, waardoor het lijkt alsof je chat met iemand die er niet meer is.

Andere bedrijven werken aan complete hologrammen. Mensen komen dan voor hun overlijden een keer langs op het kantoor om met allerlei camera’s gefilmd te worden en een reeks vragen te beantwoorden. Overleden artiesten worden ook teruggebracht om weer op te treden, dus waarom niet een geliefde?

Google Foto’s

Natuurlijk kun je ook Google Foto’s gebruiken om foto’s en video’s van je overleden geliefde terug te vinden. Daar kun je een album, collage of video maken van beelden die jij verzamelt of die Google Foto’s voor je selecteert. Daarnaast geven we je nog 7 Google Foto’s tips.