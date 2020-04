Pathé Thuis Gratis Onze score 8

Pathé Thuis biedt van maandag 6 april tot en met dinsdag 28 april elke dag een gratis film aan. Normaal gesproken moet je hiervoor betalen. Zo werkt de actie.



Pathé Thuis actie: elke dag een gratis film

Net zoals veel andere bedrijven heeft ook Pathé nu een actie om de lastige quarantainetijd door te komen. Tussen maandag 6 en dinsdag 28 april kun je elke dag een gratis film kijken via Pathé Thuis. Bioscopen zijn immers gesloten en op deze manier speelt de uitbater hierop in.

In deze periode van 23 dagen staat er iedere dag een andere film op de planning. De films worden geselecteerd door Pathé, dus zelf kiezen is er niet bij. Het bedrijf belooft wel dat er voor ieder wat wils is, van zoetsappige romantiek tot aan angstaanjagende thrillers.

Hoe kijk ik zo’n gratis film?

Om gebruik te maken van de actie, moet je wel zelf wat doen. Pathé deelt vanaf maandag iedere ochtend om 8 uur via haar social media-kanalen een code voor de kosteloze film van die dag. Deze claim je in de Pathé Thuis-app. Let wel op: de code is maar geldig tot 23:59 uur. Daarna kun je de film van die dag dus niet meer zien, tenzij je ervoor betaalt.

→ Download Pathé Thuis in Google Play (gratis)



Verrassend aanbod

Pathé wil de filmplanning van deze actiemaand graag nog een verrassing houden. Dit betekent dat je pas op de dag zelf weet welke film je kunt kijken. Om het publiek al een beetje te teasen, zijn er wel al drie titels bekendgemaakt. Zo weten we dat in ieder geval ‘Rambo Last Blood’, ‘Midway’ en ‘Huisvrouwen Bestaan Niet’ gedraaid worden.

Ben je nog niet bekend met Pathé Thuis en wil je hier graag meer over weten? Lees dan onze Pathé Thuis review. En ben je op zoek naar een overzicht van het beste aanbod van alle streamingdiensten? Check dan onderstaande streamingtips.