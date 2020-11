Jaag je graag op koopjes, dan kun je eigenlijk niet zonder de Pepper.com-app. In deze uitleg vertellen we hoe je het meeste uit de app haalt.

Pepper.com-uitleg: mis geen aanbieding

Je kunt natuurlijk niet zelf bijhouden waar er allemaal koopjes te vinden zijn. Er zijn aanbiedingen, kortingscodes en – als je geluk hebt – een prijsfout die gehonoreerd wordt. Een handige app om geen enkel koopje te missen is Pepper.com, niet te verwarren met datingplatform Pepper.

Het mooie van Pepper.com is dat gebruikers zelf de aanbiedingen invullen. Die komen ze bijvoorbeeld tegen tijdens het winkelen, zien ze ergens online of ze hebben een trucje ontdekt om extra korting te krijgen. Andere gebruikers kunnen aangeven of ze deze deal goed vinden. Doen veel gebruikers dat, dan wordt de aanbieding ‘heet’ en is er een grotere kans dat je het ziet.

De app is alleen best overweldigend als je deze voor het eerst opent. Wij helpen je daarom een handje op weg en leggen je uit hoe je nooit meer een deal mist rond een specifieke categorie, of zelfs een heel specifiek product.

1. Wat is heet, heter, heetst?

Termen als ‘heet’ en ‘heetste’ hebben natuurlijk alles te maken met de naam ‘Pepper’. Hoewel een hete peper niet altijd voor een prettige ervaring zorgt, is een hete deal juist wel het beste.

Elke deal heeft een plusje en een minnetje, waarmee gebruikers de temperatuur kunnen regelen. Vind iemand de deal niet zo bijzonder, dan geeft die een minnetje. Een mooie deal krijgt een plusje. Krijgt een deal meer plusjes, dan stijgt de temperatuur en wordt de deal heter.

2. Dit zijn de verschillende tabs

In de app heb je de tabs ‘heetste’, ‘heet’, ‘nieuw’ en ‘besproken’. Bij ‘heetste’ zie je altijd de heetste deals van het moment. Je kunt dan nog kiezen in het kleine menuutje bovenin, of ‘het moment’ gaat om vandaag, deze week, deze maand of altijd. In deze tab moet je dus kijken als je zeker wil zijn dat je geen hele goede deals mist. Bij het tabblad ‘Heet’ vind je recente hete deals.

Wil je niet wachten tot andere gebruikers deals hebben aangemerkt als heet of niet, dan ga je naar het tabblad ‘Nieuws’. Hier ontdek je alle deals die net zijn toegevoegd. Bij ‘Besproken’ zie je deals waar veel reacties onder staan. Waarom je daar zou kijken is echter een raadsel, want van de gemiddelde kwaliteit van de reacties op Pepper.com word je niet blij.

3. Zo filter je op categorieën

Er is een grote kans dat je niet geïnteresseerd bent in letterlijk alle deals. Misschien wil je enkel de smartphones in de gaten houden, of houd je juist erg van games. Dan hoef je geen deals over kinderkleding of chocolade te zien. Daarom kun je bovenin de app op ‘alle deals’ tikken en vervolgens een categorie uitkiezen. Kies daar bijvoorbeeld ‘Gaming’ of ‘Telecom en Internet’. Alle voorgaande besproken tabbladen werken dan exact hetzelfde, maar enkel binnen jouw gekozen categorie.

4. Zo krijg je een notificatie als jouw product in de aanbieding is

De handigste functie van de app is om een notificatie te krijgen als een product waar jij interesse in hebt in de aanbieding is. Je gaat daarvoor naar het belletje bovenin het scherm, je logt in en kiest voor ‘alerts’.

Je voegt vervolgens ‘DealAlerts’ toe door een product of een groep te kiezen. Dat kan dus bijvoorbeeld ‘PlayStation 5’ zijn, maar ook ‘spelcomputer’ of ‘console’, of zelfs nog algemener ‘gaming’. Per DealAlert kun je aangeven of je alleen een notificatie wil ontvangen als de aanbieding ‘warm’, ‘heet’ of ‘super heet’ is. Zet je de alert op ‘heet’ of ‘super heet’, dan weet je zeker dat je niet teveel notificaties krijgt, maar enkel als de deal er echt toe doet.

5. Zelf deals plaatsen

Ben je ingelogd, dan kun je ook zelf deelnemen aan de app door deals te plaatsen en deals een minnetje of een plusje te geven. Tik op het plusje in de app om een deal toe te voegen. Vergeet dan niet de juiste info paraat te hebben. Denk aan een link naar het product, een afbeelding, de prijs, of er gratis verzending is, een omschrijving en nog wat dingen. Let op: de community van Pepper.com kan kritisch en gemeen zijn.

Pepper.com downloaden

De Pepper.com-app kun je gratis downloaden in de Play Store via onderstaande link.

Pepper.com - Kortingscodes, deals, aanbiedingen Pepper 9,2 (6422 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

