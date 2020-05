Vroeger had je het dure programma Photoshop nodig om foto’s te bewerken, maar tegenwoordig gebruik je gewoon een app op je smartphone. Met deze gratis Photoshop-apps creëer je de mooiste plaatjes.

Photoshop-apps voor Android: 6 goede keuzes

Je kunt tegenwoordig geen foto meer publiceren zonder ‘m eerst te bewerken. Dit kan met simpele filters, maar er zijn ook uitgebreidere opties. Er staan een hoop fotobewerking-apps in de Play Store, maar voor veel daarvan moet je betalen. Android Planet kiest gratis Photoshop-apps uit die de moeite waard zijn. Zoek je een app om foto’s te bewerken voor je Android-smartphone, dan hebben wij wat suggesties voor je.

1. Snapseed

Snapseed van Google is een bijzonder volledige fotobewerking-app. Zonder te complex te zijn kun je met deze app een hoop bereiken. In de basis voeg je een filter toe of snij je een afbeelding bij. Maar kijk je verder, dan kun je tot in de kleinste details aanpassingen doen.

Haal bijvoorbeeld een minuscuul pukkeltje weg op een selfie, of maak een specifiek onderdeel van de foto extra licht. Je kunt met Snapseed zelfs meer doen dan de gratis versie van Photoshop voor Android. De app van Adobe heeft bijvoorbeeld geen tiltshift-functie, waarmee je onderdelen in een foto kleiner laat lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Bij Snapseed is dit zo gepiept. De Google-app is daarmee toegankelijk genoeg voor beginnende fotobewerkers, maar heeft ook genoeg om het lijf voor professionele editors.

→ Download Snapseed in de Play Store (gratis)

2. Adobe Photoshop Express

Om je foto’s te bewerken op Android kom je toch ook snel bij Adobe en Photoshop uit: het kan ook niet anders. Adobe Photoshop Express is vergelijkbaar met Snapseed en is de betere keuze als je al een Adobe-account hebt en gebruik kunt maken van alle mogelijkheden.

De gratis versie is echter redelijk beperkt en heeft een stapel in-app aankopen. Om alle mogelijkheden te kunnen gebruiken ben je dus alsnog redelijk wat geld kwijt. Je kunt bijvoorbeeld meer filters kopen, terwijl Snapseed al gratis meer filters heeft.

→ Download Photoshop Express in de Play Store (gratis)

3. VSCO

VSCO is vanwege alle mogelijkheden een van de bekendste en populairste Android ‘Photoshop’-apps. De applicatie is erg uitgebreid en hoewel dat wel voor een wat verwarrend interface zorgt, kun je foto’s wel helemaal bewerken zoals je zelf wil. VSCO heeft allerlei toffe presets, waarmee je je kiekjes met één tik een andere look geeft.

Niet alle presets zijn gratis beschikbaar, want voor veel moet je alsnog betalen. Met de gratis varianten kun je echter prima iets moois maken. De ontwikkelaars brengen regelmatig updates voor VSCO uit, waardoor je vaak nieuwe tools krijgt om je foto’s te bewerken. Het is jammer dat de app je regelmatig aanmoedigt om een betaald account te nemen, maar de gratis mogelijkheden maken VSCO toch de moeite waard.

→ Download VSCO in de Play Store (gratis)

4. Pixlr

Pixlr is ook een bekende naam als het gaat om Photoshop-apps. Heb je een Chromebook, dan kun je met dit webprogramma veel functies die je uit Photoshop kent in Chrome OS gebruiken. De app voor Android heeft vergelijkbare opties als bovenstaande apps.

Met name de tool waarmee je met één tik op de knop je foto een stuk mooier maakt, is indrukwekkend. Pixlr is wellicht niet zo compleet als Snapseed of Photoshop Express, maar ziet er wel wat vrolijker uit met leuke icoontjes. Het is daarmee een van de meest toegankelijke Photoshop-apps.

→ Download Pixlr in de Play Store (gratis)

5. Airbrush

Wil je specifiek een selfie bewerken? Dan ben je bij Airbrush aan het juiste adres. Deze app biedt soortgelijke bewerkingsopties als bovenstaande alternatieven, maar zet daar een aantal selfie-specifieke extra’s tussen. Met deze functies maak je jezelf extra mooi voordat je de foto deelt.

Zo is er een ‘acneknop’, waarmee je pukkeltjes op je gezicht aanwijst en ze als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. Je kunt de huid van je gezicht digitaal aantrekken, je tanden witter maken en zelfs make-up toevoegen.

→ Download Airbrush in de Play Store (gratis)

6. Instagram

Als we het over photoshop-apps hebben denk je misschien niet direct aan Instagram, maar de meeste mensen kunnen waarschijnlijk prima uit de voeten met de ingebouwde fotobewerker. Je kunt namelijk foto’s op allerlei manieren bewerken en naar eigen hand zetten, naast de grote verscheidenheid aan filters.

Instagram is op de eerste plaats echter een sociaal netwerk, dus de fotobewerker is minder uitgebreid dan andere Photoshop-apps uit deze lijst. Dit is dus ook een voordeel, want bij Instagram kun je het eindresultaat direct publiceren. Bij veel andere fotobewerkers moet je je plaatje eerst opslaan alvorens je het kunt delen met vrienden.

→ Download Instagram in de Play Store (gratis)

