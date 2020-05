Welke Photoshop-apps staan in de Play Store en wat zijn de verschillen?

Adobe heeft in de afgelopen jaren meerdere Photoshop-apps toegevoegd aan de Play Store. Als je nu zoekt naar Photoshop, krijg je vier verschillende apps voorgeschoteld. Maar wat doen deze eigenlijk?



Adobe Photoshop-apps voor Android

Adobe werkt al voor langere tijd aan zijn fotobewerkingsprogramma’s voor telefoons en tablets. Op dit moment staan er vier Photoshop-apps in de Google Play Store, namelijk: Photoshop Express, Fix, Mix en Sketch. Elk van deze apps heeft zijn eigen kwaliteiten. Wij laten je weten welke dat zijn.

Photoshop Express

Photoshop Express was Adobe’s eerste poging om zijn beroemde fotobewerkingssoftware naar telefoons te brengen. Het biedt standaardfuncties, zoals foto’s bijsnijden, filters, RAW-bewerking en meer. De app is vrij simpel ingericht. Dit is opvallend, aangezien Adobe niet bepaald bekendstaat om zijn eenvoudige programma’s.

Het is hierdoor geen erg geavanceerde app. Je moet dus niet verwachten dat je alle functies krijgt die Photoshop op Windows of MacOS bevat. Het gaat slechts om enkele basisfuncties welke maar deels lijken op wat je gewend bent van de computerversie.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

→ Download Photoshop Express in de Play Store (gratis)



Photoshop Fix

Photoshop Fix is daarentegen wel een stuk geavanceerder. Met deze app bewerk je gedeeltes van afbeeldingen op een paar verschillende manieren. De functies lijken afgeleid van de retoucheer- en maskerfuncties die we kennen van Photoshop op pc’s en Macs.

De app bevat onder meer het bekende retoucheerpenceel. Hiermee haal je objecten uit je foto door er overheen te tekenen met je vinger. Een andere handige functie is het aanpassen van bijvoorbeeld licht en kleur in delen van een foto. Zo kan je onder meer de lucht blauwer maken of onderbelichte gezichten er meer uit laten springen.

→ Download Photoshop Fix in de Play Store (gratis)

Photoshop Mix

In Photoshop Mix werk je met verschillende lagen. Dit houdt in dat je meerdere foto’s kan toevoegen aan een project. Deze lagen zorgen ervoor dat je alle ingevoegde afbeeldingen afzonderlijk van elkaar bewerkt. De lagenfunctionaliteit is volgens veel fotografen een van de kernpunten van Photoshop voor computers.

Je voegt hiermee meerdere plaatjes samen tot één afbeelding. Je hebt de vrijheid om gedeeltes van foto’s te selecteren en deze toe te voegen aan een ander beeld. Nadat je dit gedaan hebt, is het ook mogelijk om de foto’s op verschillende manieren te mengen. Zo kun je lichte delen van een foto door laten komen en donkere niet, of het tegenovergestelde.

→ Download Photoshop Mix in de Play Store (gratis)

Photoshop Sketch

Photoshop Sketch is de teken-app van Adobe. Hiermee krijg je toegang tot allerlei verschillende brushes. Je kan hier een tekening mee maken, maar je hebt ook de optie om er foto’s mee te bewerken.

Sketch werkt immers ook met lagen, waardoor je over bestaande afbeeldingen kan tekenen. Je bewerkt foto’s hierdoor met veel vrijheid. Gebruikers hebben namelijk alle controle over de hardheid, grootte en kleur van de kwasten.

→ Download Photoshop Sketch in de Play Store (gratis)

Deze maand is het thema op Android Planet ‘creativiteit’. De komende 30 dagen verschijnen er meer van dit soort artikelen waarin we je tips geven over handige apps, functies en nog veel meer. Schrijf je in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief om hiervan op de hoogte te blijven. Download ook onze Android Planet-app om de nieuwste berichten nog makkelijker te lezen.