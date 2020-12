Podcasts zijn helemaal terug van weggeweest en het showaanbod blijft maar groeien. Hoe je die shows beluistert, hangt af van je voorkeuren. In dit artikel zet ik daarom 4 fijne podcast apps voor Android onder elkaar.

De beste podcast apps voor Android: 4 fijne opties

Podcasts bestaan al jaren, maar zijn de afgelopen tijd bezig aan een definitieve comeback. Deze ‘online radio-uitzendingen’ kun je op elk gewenst moment beluisteren en de onderwerpen, vertelvormen en insteken lopen gigantisch uiteen. Van gezellige gesprekken die eigenlijk nergens over gaan, inhoudelijke interviews tot aan hoogwaardige luisterseries: overal is tegenwoordig een podcast voor/over.

Die vlieger gaat ook op voor de manier hoe je naar die shows luistert. Er is namelijk geen gebrek aan podcast apps. Bovendien doen deze programma’s in grote lijnen hetzelfde – je laten luisteren naar shows, afspeellijsten laten maken en downloaden – waardoor de verschillen vaak subtiel zijn. In dit artikel zetten we daarom 4 fijne opties onder elkaar waarmee je nooit en te nimmer de podcast-plank misslaat.

1. Pocket Casts

Pocket Casts is mijn favoriete podcast-app, voornamelijk omdat ‘ie gewoon heel fijn werkt. De app gebruikt RSS-feeds en daardoor kun je de meeste shows moeiteloos vinden en luisteren, de slimme lijsten houden bij welke podcasts jij nog moet luisteren en nieuwe afleveringen worden automatisch gedownload, dus ook daar hoef je niet naar om te kijken.

Bovendien kun je natuurlijk shows offline opslaan zodat je geen internetverbinding nodig hebt. Ook de synchronisatiestand is ideaal, want hierdoor onthoudt Pocket Casts waar je bent gebleven met luisteren. Dit werkt op meerdere apparaten, waardoor je de app bijvoorbeeld zowel op je privé- als werk-telefoon kunt gebruiken.

Pocket Casts - Podcast Player Podcast Media LLC 8,4 (69008 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Podcast Addict

Podcast Addict begon ooit als pure podcast-app, maar vormt de laatste jaren meer naar een soort algemene audio-app. Naast bijna een miljoen podcasts kun je namelijk ook naar tienduizenden radioshows en audioboeken luisteren. Dit alles kan gratis, maar je ziet dan wel onderaan het scherm een kleine reclamebanner. Deze advertentie is voor een klein bedrag af te kopen.

Naast dat je natuurlijk naar allerlei audio kunt luisteren, onderscheidt Podcast Addict zich ook op het gebied van customization, of aanpasbaarheid in goed Nederlands. Je kunt bijvoorbeeld automatisch stiltes in shows overslaan, afspeellijsten op basis van onderwerp maken en podcasts unieke instellingen meegeven. Zo kun je een interview bijvoorbeeld versneld afspelen, omdat de presentator ietwat langzaam praat.

Podcast Addict Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict 9,4 (530670 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spotify

Spotify gebruik je misschien al om muziek te luisteren, maar sinds een poosje zet de muziekreus ook zwaar in op podcasts. Niet alleen nam Spotify diverse podcastbedrijven over, zoals Anchor en Gimlet Media, ook contracteerde men grote podcaststerren voor exclusieve shows, waaronder Joe Rogan en Michelle Obama.

Het pluspunt van Spotify als podcast-app ligt dan ook voor de hand: exclusiviteit. Sommige podcasts zijn alleen bij hen te beluisteren. Verder experimenteert Spotify met de toekomst van het medium. De shows van Joe Rogan kun je bijvoorbeeld ook via de app in videovorm bekijken.

Spotify: Listen to new music and play podcasts Spotify Ltd. 9 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Stitcher

Stitcher gebruikt grote afbeeldingen om podcasts aan te raden en is daarmee een lekker visueel ingestelde app om jouw podcasts mee te beluisteren. De app wil podcasts aan jou aanraden, wat handig is voor beginnende luisteraars. De app kan echter gewoon worden gebruikt om op podcasts te abonneren en ze te beluisteren.

Als je eenmaal een podcast luistert, oogt Stitcher herkenbaar en werkt ‘ie lekker vlot. Ook is er, net als bij de andere apps, een widget aanwezig waarmee je het afspelen van een podcast kunt beheren.