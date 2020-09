Ontvang jij regelmatig pakketjes van PostNL, ben je op zoek naar posttarieven, of wil je een melding krijgen als er post aankomt? Met deze vier tips haal je alles uit de PostNL-app.

PostNL-app: 4 tips voor jou op een rij

Als je iets bestelt heb kun je eindeloos de track & trace-code verversen of elke minuut uit het raam kijken of de PostNL-bezorger al voor je deur staat. Je kunt ook gewoon de PostNL-app downloaden en het daarin checken. Die handige app biedt nog meer interessante en handige info. In dit artikel vind je dan onze PostNL-app tips om alles uit de app te halen.

1. PostNL: track en trace-status pakketjes checken

Met de PostNL-app is het mogelijk om de track en trace van een pakketje nauwlettend in de gaten te houden. Daarvoor moet je wel eenmalig je adresgegevens invoeren, waarna PostNL je een fysieke brief stuurt. Daarin staat namelijk de code om je account te verifiëren in de app.

Daarin wordt je op hoogte gehouden wat voor pakketjes eraan komen en wanneer ze geleverd worden. Zo check je direct tussen welke tijden de bezorger voor de deur staat. Handig wel, want zo hoef je de track & trace-code niet meer handmatig in te voeren in de browser.

2. Handige pushnotificaties voor aankomende post

Daarnaast is het bedrijf bezig met een test om een melding te versturen als de bezorger er echt bijna is. Zo krijg je een pushmelding wanneer PostNL binnen een kwartiertje voor de deur staat. Naast pushnotificaties voor pakketten, zijn die ook in te stellen voor de normale post.

Zo krijg je elke ochtend netjes een berichtje als er post voor jou onderweg is. Tevens zie je dan een scan van dat poststuk. Zo kun je alvast de afzender checken of bekijken hoeveel verjaardagkaarten je krijgt. Dat geldt dus alleen voor verstuurde poststukken via PostNL. Reclamefolders of huis-aan-huis-blaadjes zie je dus niet in de app verschijnen.

3. Post versturen is ook mogelijk via de PostNL-app

Niet alleen voor te ontvangen post is de app een must have, maar ook voor pakketjes die je verstuurt. Bestel jij iets voor een ander via het internet en vul je daar als afzender jouw gegevens in, dan is dat ook te zien in de app. Zo check je snel hoe wat de status daarvan precies is.

Via de app kun je ook makkelijk een verzendlabel kopen voor een pakket of een postzegelcode. Zo kun je thuis een pakket inpakken en frankeren, waarna je ‘m alleen nog even hoeft af te geven bij een PostNL-pakketpunt.

Heb je geen printer in huis, dan laat je het verzendlabel gewoon even printen als je het pakket afgeeft. Laat daarvoor de gemaakte QR-code in de app scannen. Het verzendbewijs krijg je dan ook nog eens netjes per mail toegestuurd.

Uiteraard heb je in de app dezelfde mogelijkheden als in de winkel, bijvoorbeeld voor het te kiezen gewicht en of je het pakket wel of niet aangetekend wilt versturen. Datzelfde geldt voor postzegelcodes – die je direct op de brief schrijf – waarna die de brievenbus in kan.

Tot slot kun je ook makkelijk en snel een fotokaart of een setje persoonlijke postzegels maken via de app. Betalen gaat makkelijk, veilig en snel via iDeal.

4. PostNL contact en -service

Ben je op zoek naar andere informatie? Gebruik dan de service-sectie in de app. Zo vind je makkelijk een PostNL-punt, postcode of juist adres. Ook vind je allerlei vragen en antwoorden op de meest gestelde vragen in het klantenservice-gedeelte.

Vind je nog steeds niet wat je zoekt, dan stuurt de app je door naar de PostNL-website met nog meer informatie.

Uiteraard zijn alle tarieven van PostNL daar ook netjes en overzichtelijk in terug te vinden. Wil je een brief of pakket versturen naar het buitenland, ook dat is geen probleem. PostNL is namelijk gewoon een internationaal bedrijf en die portokosten zijn ook allemaal in de PostNL-app te vinden.

→ Download PostNL in de Play Store (gratis)

