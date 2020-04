De nieuwe streamingdienst Quibi richt zich op millennials, met afleveringen die niet langer dan tien minuten duren en alleen op een smartphone gekeken kunnen worden. In onze Quibi review lees je alles.

Quibi review: kort maar krachtig

Streamingdiensten schieten als paddestoelen uit de grond, maar het nieuwe Quibi doet het anders dan de rest. Quibi kun je namelijk alleen op je smartphone kijken en alle afleveringen zijn korter dan tien minuten per stuk. Ideaal voor onderweg dus.

De dienst start direct met vijftig verschillende shows om te kijken en daar zit een hoop variatie tussen. Er zijn spannende dramaseries van hoge kwaliteit, komedies die in korte tijd erg grappig weten te zijn en foute reality televisie vol lol. Er is voor iedereen wel wat, en je hoeft jezelf niet lang te vervelen, want elke dag komen er weer nieuwe afleveringen bij.

De techniek

De series zijn dus specifiek gemaakt om te kijken via een smartphone. Leuk is dat het daarbij niet uitmaakt of je horizontaal of verticaal kijkt. Hoewel je horizontaal altijd het meeste meekrijgt, zijn shows ook prima verticaal te bekijken. Het hele scherm wordt dan gevuld met het belangrijkste wat in beeld is.

De app heeft ook andere handigheden. Druk op het scherm en swipe omhoog en het geluid van de show wordt uitgeschakeld. Daarnaast is alles te downloaden zodat je offline kunt kijken. En een klein maar fijn detail is dat ondertiteling op Engels kan, zonder dat alle geluiden ook worden ondertiteld. Helaas mist Nederlandse ondertiteling nog wel.

De shows

Het belangrijkste van een streamingdienst is natuurlijk de content en daar verrast Quibi mee. Met vijftig shows is er voor iedereen wel wat te zien. Hoewel niet elke serie of losgeknipte film hoogstaand is, weet Quibi behoorlijke kwaliteit te leveren. Hieronder bespreken we een aantal series die de moeite waarde zijn.

When The Streetlights Go On

In deze serie wordt het lichaam van een tiener gevonden, naast haar leraar Engels met wie ze een affaire had. Hoewel de serie een hoop clichés bevat van tienerdrama’s, is niets wat het lijkt. Dit is een show die je blijft kijken, omdat je wil weten hoe de vork in de steel steekt. De sfeer en het acteerwerk houden je tevens tien minuten per keer aan het scherm gekluisterd.

I Promise

Deze prachtige documentaireserie volgt kinderen op de I Promise-school, opgericht door Lebron James. Deze kids hebben moeilijke levens, maar op deze plek krijgen ze een nieuwe kans. Dat zorgt voor een emotionele en mooie reeks.

Dishmantled

Mis je Unbreakable Kimmy Schmidt? De kookshow Dishmantled kan zo uit die serie geplukt zijn. Titus Burgess schiet voedsel op twee geblinddoekte chefs af. Vervolgens moeten de chefs raden welk gerecht nu op de muur en hun schoenen zit en dat namaken.

Survive

Sophie Turner speelt een suïcidale jonge vrouw, die na een vliegtuigongeluk alles op alles moet zetten om te overleven. Een intense kijkervaring, maar gelukkig krijg je na elke tien minuten even ademruimte.

Flipped

In deze komedieserie besluit een stel huizen te gaan flippen. Zodra ze de muur van hun eerste project slopen, vinden ze stapels geld. Dat geven ze razendsnel uit, maar dan komt de eigenaar terug. Een hilarische show met Kaitlin Olsen en Will Forte.

Zo kunnen we nog wel een stapel shows opnoemen die de moeite waard zijn, en daar worden in de komende tijd alleen nog maar dingen aan toegevoegd. Quibi heeft een hoop geld geïnvesteerd in content en dat is duidelijk terug te zien.

Onhandig

Quibi is dus een toffe streamingdienst die zich volledig richt op het onderweg kijken, maar nu we voornamelijk thuis moeten zitten valt op hoe onhandig dat eigenlijk is. Er is geen mogelijkheid om de beelden op je televisie te kijken en dus samen te beleven. Quibi kijken is dus echt een ‘solobezigheid’ en dat is jammer. De shows zijn namelijk goed genoeg om met elkaar te willen delen.

Heb je interesse? Quibi kun negentig dagen gratis proberen. Daarna kost de dienst 8,99 euro per maand. De app is via onderstaande link in de App Store te downloaden.

Kijktips

