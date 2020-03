Range Gratis Onze score 8

De beste manier om geen boetes te krijgen is door je netjes aan de regels te houden. De op-één-na-beste manier is om verkeerscontroles helemaal te ontlopen. Dat kan met de nieuwe Nederlandse app Range.

Range is een populaire navigatie-app

Range is direct al erg populair. De app, nog geen twee weken oud, is momenteel één van de de populairste navigatie-apps in de Play Store. Met de app kan iedereen aangeven waar de politie of overheid verkeerscontroles uitvoert. Dit geldt niet alleen voor automobilisten; ook reizigers op een brommer of fiets, passagiers in het openbaar vervoer en voetgangers kunnen de app gebruiken om checkpoints te melden of te ontlopen.

Het melden van flitsers en snelheidscontroles is al jaren een standaard praktijk. Apps als Flitsmeister hebben honderdduizenden gebruikers die op hun flitsmeldingen vertrouwen. Sinds vorig jaar geeft ook Google Maps tijdens het navigeren de mogelijkheid om snelheidscontroles te melden aan andere gebruikers.

Meer dan snelheidscontroles

Range gaat echter veel verder dan alleen snelheidscontroles. Vrijwel elke overheidscontrole in elke vorm van verkeer is te melden in de app. Automobilisten kunnen bijvoorbeeld niet alleen aangeven waar flitsers staan. Ook controles op papieren en gebruik van mobiele telefoons achter het stuur zijn eenvoudig aan te geven.

Daarnaast heeft de app de mogelijkheid om ‘patser controles’ te melden. Ook geeft het meldingen voor checks met automatische kentekenherkenning (ANPR) en controles van Inspectie Leefomgeving en Transport, die bijvoorbeeld taximeters en tachograafkaarten van vrachtwagens controleert.

Niet alleen voor automobilisten

Ook weggebruikers die niet in de auto zitten, kunnen verschillende controles aangegeven. Voor tweewielers zijn er naast snelheidscontroles en gewone politiecontroles bijvoorbeeld ook papier & helmcontrole, fietslichtcontrole of rollerbanken aan te geven. Verder zijn kaartcontroles in het openbaar vervoer en ID-controle of preventief fouilleren in de app te zien.

Zodra je een controle meldt, verschijnt die vrij snel in beeld. Andere gebruikers kunnen de controle nu ook zien en een blokje omgaan als ze dat nodig vinden. Bij elke controle is naast de locatie ook optioneel een beschrijving te geven. Als je een al gemelde controle in de buurt met eigen ogen hebt gezien, kun je ‘m bevestigen. Als deze al voorbij is, dan kun je dat ook aangeven. Controles bij jou in de buurt verschijnen meteen in beeld als je de app opent.

De populariteit van Range komt niet uit de lucht vallen. De makers van de app zijn al een jaar bezig met het verzamelen van politiemeldingen. Ze begonnen in WhatsApp-groepschats, waar ze in de loop van de tijd duizenden volgers verzamelden. Daarna zetten ze een vergelijkbaar Instagram-account op, waar ze inmiddels 22.000 volgers hebben.

Range gratis te downloaden en te gebruiken

Daarmee hebben ze een sterke basis gelegd voor een succesvolle lancering van hun eerste app. Helemaal nieuw is het concept niet. Enkele jaren geleden verscheen Roadie voor Android met een soortgelijke functionaliteit. Deze app is echter niet meer functioneel. Range is uitgebreider, ziet er fraai uit en werkt eenvoudig. De app is gratis te downloaden en gebruiken.

