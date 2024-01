Weg keuzestress: de 5 leukste recepten-apps in een lijstje

Voor velen is het een worsteling: bedenken wat ze vandaag gaan koken voor het avondeten. Gelukkig zijn er een boel toffe recepten-apps die inspiratie kunnen bieden voor je volgende maaltijd. We zetten de beste op een rij.

1. Samsung Food

Samsung heeft recentelijk de app Whisk overgekocht en naar een eigen recepten-app omgezet: Samsung Food. Je hebt een account nodig, maar kan gelukkig kiezen uit verschillende inlogmethodes. De app begint meteen met het vragen naar eventuele diëten. Heb je specifieke allergieën, dan kun je die bij de volgende stap selecteren.

Samsung Food is vooral een community: er worden door gebruikers recepten geüpload, die je kunt toevoegen aan je favorieten en in collecties kunt plaatsen. Zo is er bijvoorbeeld al een map die alles verzamelt wat je al eens hebt gekookt. Ideaal als je iets lekkers hebt gekookt, maar het recept nog niet had opgeslagen bij je favorieten.

De recepten-app van Samsung geeft je verder de optie om een boodschappenlijstje voor recepten samen te stellen en op basis van je gezondheidsinformatie een gepast voedingsdoel te bieden. Het vertelt je bijvoorbeeld hoeveel calorieën, proteïne en vetten je dagelijks nodig hebt.

Samsung Food: Meal Planning Samsung Food 9,4 (13.631 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Albert Heijn

Als supermarkt weet Albert Heijn zich uitstekend te profileren voor eten en drinken. Mede omdat de keten al vele jaren recepten verzamelt en deze gemakkelijk in de app weergeeft. Het is makkelijk om even je smartphone erbij te pakken en een recept te zoeken, om vervolgens de ingrediënten direct op je boodschappenlijst te kunnen zetten.

De AH houdt ook steeds meer rekening met verschillende diëten. Fijn, want zo weet je ook dat je alle ingrediënten bij de supermarkt kan halen. In de app is het mogelijk om je allergieën te noteren en maximaal vijf ingrediënten die je niet lust te kiezen. Een beetje weinig, maar als je creatief bent kun je ongetwijfeld zelf een alternatief ingrediënt kiezen.

Heb je nog een komkommer in de koelkast liggen die je wil opmaken? Of een stuk vlees waar je je geen raad mee weet? Wanneer je deze in de zoekbalk invult, komen recepten tevoorschijn waar het ingrediënt in zit. Dat maakt het leeg krijgen van je koelkast of voorraadkast ook wat makkelijker.

Albert Heijn supermarkt Albert Heijn 9 (58.768 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Leuke Recepten

Als je geregeld het internet op gaat om een recept te zoeken, ben je de website vast weleens tegengekomen: Leuke Recepten. Al jaren weten de eigenaren van de site de leukste recepten te verzamelen en het tegelijkertijd niet ingewikkeld te maken. Zelfs met enkele speciale opties als je een allergie of dieet hebt.

De recepten-app is eenvoudig, maar compleet: je kan door meer dan 2000 recepten scrollen en per gang of keuken alles bekijken. De ingrediëntenlijst past zich automatisch aan wanneer je het aantal porties bovenin aanpast. Wel zijn er advertenties in de app te zien.

Leuke Recepten LeukeRecepten 7,8 (20 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Tasty

Wie tussen 2010 en 2016 veel social media consumeerde, heeft het kanaal vast wel langs zien komen: Tasty. Het platform heeft talloze recepten om je te helpen met een maaltijd verzinnen. Op het eerste gezicht voelt het Amerikaans aan met alle kleuren en het vele vlees. Als je de recepten-app eenmaal wat naar je hand zet, wordt dat al snel anders.

Ook heeft Tasty een AI in de app: Botatouille. Deze kan je al je vragen stellen, zoals het voorstellen van een toetje met aardbeien, de beste manier om sushi te rollen of een simpel recept zonder vlees. De AI antwoordt met instructies, recepten en tips.

Het is helaas nog niet mogelijk om in de recepten-app allergieën door te geven, al kun je wel na het gebruiken van de zoekfunctie filters gebruiken. Ook staat de app standaard in de Amerikaanse waarden, terwijl we in Europa grotendeels het metrische systeem gebruiken. Gelukkig kun je in de instellingen ervoor kiezen om ze allebei weer te geven.

Tasty BuzzFeed 9,2 (174.550 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Kitchen Stories

Er zijn weinig recepten-apps die zo mooi zijn als die van Kitchen Stories: een modern uiterlijk met levendige kleuren komt na installatie op je scherm te staan. De app is helaas niet meer in het Nederlands verkrijgbaar. Gelukkig hoeft dat met de toegankelijke video’s geen probleem te zijn.

Hoewel het niet mogelijk is om je dieet, voorkeur of allergie aan te geven in de instellingen, is het wel mogelijk om bij het zoeken naar recepten per optie. Ook kun je gemakkelijk kiezen hoe lang je wil koken, voor welke menugang het is en welke ingrediënten hoofdzakelijk gebruikt worden.

Kitchen Stories: Recipes Kitchen Stories 8,6 (34.227 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

