Met de Reimagine-app wek je oude (familie)foto’s tot leven

Heb je nog oude foto’s liggen die je wil verbeteren of zelfs wil animeren tot korte video’s? Dat is nu eenvoudiger dan ooit met de Reimagine-app. Dit moet je weten!

Reimagine: geef oude foto’s nieuwe glans

Misschien ben je wel bekend met Deep Nostalgia. Dat is een online tool waarmee je oude familiefoto’s tot leven kunt wekken. Overleden opa’s en oma’s bewegen hun hoofd en knipperen zelfs met hun ogen. Het is een beetje eng, maar veel mensen vinden het ook wel tof.

Deep Nostalgia was al onderdeel van de MyHeritage-app, waarmee je een complete stamboom kunt opzetten. Die is echter behoorlijk prijzig als je gewoon wat foto’s wil bewerken. Nu is deze functie ook ondergebracht in de nieuwe (en goedkopere) Reimagine-app, die zich helemaal richt op het verbeteren van afbeeldingen.

Je kunt zwart-witfoto’s of vale kiekjes bijvoorbeeld met behulp van kunstmatige intelligentie direct inkleuren. Daarbij houdt de app rekening met het bronmateriaal. Ook is het mogelijk om ze met één druk op de knop gedetailleerder te maken. Hieronder zie je wat voorbeelden.

Verbeterd Verbeterd en ‘ingekleurd’

Wat opvalt is dat het inkleuren (of in dit geval: feller maken) vrij subtiel gebeurt. Een zwart-witfoto wordt niet opeens heel verzadigd, maar krijgt de tinten die passen bij de periode waarin hij werd gemaakt. Vooral in de gezichten is ook duidelijk meer detail waar te nemen. Het ziet er soms een tikje kunstmatig uit, maar maakt overledenen wel een stuk scherper.

Erg handig is dat je hele pagina’s van familiealbums in één keer fotografeert met je smartphone. De app slaat de foto’s vervolgens individueel op, zodat je ze los kunt bewerken. Als je écht oude platen vol kreukels en scheuren hebt liggen, kan Reimagine deze overigens ook repareren. Voor al deze resultaten geldt dat je ze met de hand kunt bereiken in programma’s als Photoshop, maar dat kost veel meer tijd.

Daarnaast is het dus mogelijk om met behulp van Deep Nostalgia alle mensen in een foto te laten bewegen. Dat gebeurt natuurlijk wel op een vrij neutrale manier. Of opa ook zo met zijn hoofd bewoog toen nog leefde, is maar de vraag.

Gratis proberen, maar daarna een abonnement nodig

Als je Reimagine downloadt, kun je een foto of 10 proberen voor de app je vraagt om een abonnement af te sluiten. Dan kun je overigens wel kiezen voor een gratis proefperiode van zeven dagen.

Daarna betaal je 8,99 euro per maand of 54,99 euro per jaar. Wanneer je gewoon een stapeltje oude foto’s wil verbeteren, heb je aan die proefperiode vermoedelijk meer dan genoeg.