Ga jij deze zomer op vakantie? Dan is het goed om van tevoren de Reisapp te downloaden. Dat is een officiële app van de overheid waarin je allerlei belangrijke informatie leest over jouw bestemming. Dit kun je ermee.

Dit kun je met de Reisapp

De vakantie ziet er dit jaar helaas anders uit dan we gehoopt hadden. In veel landen gelden nog steeds coronaregels. Omdat die per bestemming kunnen verschillen, is het handig om vooraf de Reisapp te checken. Daarin kun je per land opzoeken welke maatregelen er gelden. Ook zie je in één oogopslag of je relatief veilig op vakantie kunt gaan (bij code groen en geel) of dat er risico’s aan je reis kleven (bij code oranje en rood).

Natuurlijk spelen er meer factoren mee in het reisadvies dan alleen corona. Per land zie je of er veiligheidsrisico’s zijn en welke documenten je nodig hebt. Daarnaast vind je informatie over de Nederlandse ambassade ter plekke en lees je hoeveel alcohol en contant geld je mee mag nemen.

We hopen uiteraard dat je een heerlijke vakantie tegemoet gaat, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. In de Reisapp lees je precies wat je moet doen als je bijvoorbeeld wordt bestolen of in het ziekenhuis terechtkomt. Zonodig kun je 24 uur per dag contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Handige functies voor onderweg

Naast de officiële adviezen en voorschriften bevat de Reisapp een paar handige functies voor onderweg. Zo is het mogelijk om valuta om te rekenen als je naar een land gaat waar de euro niet wordt gebruikt. Ook kun je bonnen van waardevolle spullen toevoegen aan de app. Dat is aan te raden als je bijvoorbeeld een dure camera gebruikt. Daarmee voorkom je een hoop verwarring als de douane niet gelooft dat je die in Nederland hebt gekocht.

