Deze gloednieuwe app maakt een iPod van jouw Android (+winactie)

Zelfs fervente Android-fans hebben ‘m in een grijs verleden wellicht gehad: een iPod. De muziek- en mediaspeler van Apple wordt niet meer gemaakt, maar is terug van weggeweest dankzij NostalgicPod.

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Een korte geschiedenisles over de iPod

Toen de iPod Classic in oktober 2001 uitkwam, veranderde dat de manier waarop mensen muziek luisterden. Op de harde schijf van 5GB konden zo’n duizend nummers worden opgeslagen; veel meer dan andere draagbare muziekspelers uit die tijd. Ook het klikwiel was revolutionair. Het gebruiksgemak van dit wieltje overklaste de bediening met kleine knopjes, trage menu’s en omslachtige navigatie van veel concurrenten.

Na een tijdje verschenen succesvolle varianten als de iPod mini, nano, shuffle en zelfs de ‘iPod with video’. In 2022 stopte Apple met de productie van de last iPod standing, de iPod touch. Daarmee eindigde een tijdperk van twintig jaar aan iconische mediaspelers.

In 2026 zit de iPod in een Android-jasje

Het idee om lokaal op een apparaat muziek af te spelen, was helemaal zo gek nog niet. Geen algoritme dat (voor een deel) bepaalde wat je hoorde, alleen je eigen muziekkeus, en geen reclames tussendoor. Daarnaast was een internetverbinding of abonnement overbodig en kon je de gadget dankzij het wieltje bedienen zonder naar het scherm te hoeven kijken. Ideaal voor hardlopers die even van nummer wilden wisselen.

Die voordelen vind je bijna allemaal terug in NostalgicPod, een recent gelanceerde app in de Play Store. Hij is ontwikkeld door de Italiaanse programmeur en muzikant Jesus Curreri. Zijn creatie heeft al enige aandacht van techmedia gehad, waardoor de app ook op onze radar kwam. We legden contact met hem en kregen een code om de app gratis te installeren, plus interessante achtergrondinfo. Hieronder delen we onze ervaringen!

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Onze eerlijke ervaring met NostalgicPod

NostalgicPod is bedacht met de eenvoud van de iPod classic in het achterhoofd. Dat is de reden dat de applicatie geen login, account, in-app aankopen of pushmeldingen heeft. Waar zie je dat tegenwoordig nog? De maker heeft bewust geen logo’s gebruikt of op een ander manier gesuggereerd dat Apple iets met de app te maken heeft.

Om in zijn woorden te spreken: ”ik presenteer mijn app als een nostalgisch eerbetoon dat onafhankelijk voor Android is gebouwd”. Voor NostalgicPod betaal je eenmalig 4,99 euro. Na de app een weekje te hebben getest, vinden we dat een zeer redelijk bedrag.

Zo werkt de app

Wanneer je NostalgicPod opent, valt de interface gelijk op: de ervaring van de iPod classic is zeer goed gekopieerd. Door te draaien aan het klikwiel – compleet met haptische feedback en geluidjes – word je echt terug in de tijd geworpen. Je krijgt eerst een korte uitleg over hoe de app werkt en hoe je nummers toevoegt. Iedereen die ooit een iPod heeft gehad, vindt echter snel zijn of haar weg.

Er staan standaard twee nummers in de app. Het gaat om muziek van onafhankelijke artiesten die de app sinds het begin gesteund hebben en die zo bedankt worden. Wie de nummer niks vindt, verwijdert ze gewoon. Goed, waar te beginnen?

We bedachten ons dat we nog veel muziek hadden staan op een Dropbox-account. Kwestie van nummers naar ons toestel downloaden en opslaan in een aparte map (NostalgicPod Library) of een map naar keuze. De Library is bedacht om het handmatig overzetten van muziek na te bootsen zoals dat op iPods werkte. Ga naar ‘Music’ en dan ‘Music Management’ om muziek toe te voegen. Daarna kan het luisteren echt beginnen.

De leukste functies en toekomstplannen

Een iPod was voornamelijk bedoeld om muziek op af te spelen, maar ook spelletjes maakten onderdeel uit van de muziekspeler. Op het moment van schrijven vind je drie games in NostalgicPod: Snake, Brick en Solitaire. Ze staan onder het kopje ‘Extras’.

Je speelt niet alleen lokaal muziek af, maar kunt ook podcasts en internetradiozenders beluisteren. Het blijft niet alleen bij audio, want in NostalgicPod zit een functie om albumcovers te vinden en je bibliotheek op te schonen en aan te vullen met metadata. Handig voor wie graag overzicht houdt.

Een recente toevoeging is dat je je telefoon kunt draaien om over te schakelen naar Cover Flow, de klassieke weergave met albumcovers. Leuke details zijn verder dat linksboven een batterijbalkje staat en ‘nPod’ in plaats van iPod. Het balkje geeft weer hoeveel leven er nog in je smartphone zit, ook zie je hier of je aan het opladen bent.

Onlangs is de app flink geüpdatet. Zo kunnen gebruikers veel meer aanpassen. Die kiezen nu uit een tiental kleuren voor de wielring. Ook wordt Google Cast sinds kort ondersteund. In de allernieuwste versie (2.7.3) is gewerkt aan de mogelijkheid om grote muziekbibliotheken in één keer naar de app te importeren. Verder komen er nog meer games aan. Kortom: een app in ontwikkeling, maar die al behoorlijk compleet aanvoelt.

Dit vinden we van NostalgicPod

We zijn best onder de indruk van NostalgicPod. Alles werkt als een zonnetje. In het begin is het wel wat vreemd om muziek toe te voegen, want waar staat dit ook alweer? In het huidige streamingtijdperk heb je waarschijnlijk (bijna) geen mp3’tjes op je telefoon staan. Flac- en alac-bestanden worden trouwens ook ondersteund.

Je kunt je smartphone natuurlijk met een kabeltje koppelen aan je laptop en dan muziek overzetten. Dat is verreweg de snelste manier. Ook kun je NostalgicPod laten scannen op muziek, mocht je ooit nummers hebben ontvangen via WhatsApp of andere apps. Het is vooral dit proces van muziek in de app krijgen waar je even doorheen moet.

Daarna heb je wel een mooie collectie verzameld om te luisteren. Het bracht ons terug in de tijd, niet alleen vanwege de interface van de app. Vooral omdat we weer even in het mp3-tijdperk zaten. Cd’tjes die we twintig jaar geleden hebben gekocht en gebrand op een oude computer, hebben ooit hun weg gevonden naar onze Dropbox. Die albums integraal luisteren was in veel gevallen een trip down memory lane.

Ook iedereen met een kleinere bundel heeft wat aan NostalgicPod. Tijdens een lange treinreis was het heerlijk om muziek te luisteren zonder zorgen te hebben over mobiel datagebruik en een stabiele verbinding, alles draait immers offline. De spelletjes zijn geinig, al hebben we vooral muziek geluisterd. Er is dus zeker een doelgroep die met NostalgicPod aan de slag kan. Voor de prijs van 4,99 euro hoef je het zeker niet te laten.

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Actie: win met jouw favoriete muziek!

De maker van NostalgicPod heeft ons drie codes gestuurd om de app gratis te downloaden. We geven die graag weg aan onze lezers. Laat een reactie achter onder dit artikel met jouw favoriete nummer aller tijden en wie weet win jij één van de codes.

Doe dit vóór dinsdag 23 juni, want dan verloten we drie actiecodes onder de inzenders. Winnaars krijgen een reactie van ons en kunnen mailen naar redactie@bigspark.com voor de code en uitleg om NostalgicPod te installeren. Succes!

NostalgicPod - Retro Player Curreri Studio € 4,99 via Google Play via Google Play

NostalgicPod is alleen op Android-apparaten te downloaden. De maker wil de app ooit naar iOS brengen, maar Apple maakt hem dit niet gemakkelijk. Een vergelijkbare app, RetroPod, werd een paar jaar terug zonder verklaring door Apple uit de App Store gehaald.