SafeCell: Android-applicatie voor private jets gaat 12.500 dollar kosten

Het Australische bedrijf ASiQ is van plan om een extreem dure Android-applicatie uit te brengen. De applicatie SafeCell is bedoeld om via Bluetooth contact te leggen tussen je Android-telefoon en de satellietcomputer van een vliegtuig. Het lijkt vooral interessant voor mensen die een private jet hebben en geen zin hebben om een paar ton uit te geven voor een 85 kilo wegend GSM-systeem waarmee je tijdens het vliegen kunt bellen. SafeCell is wat dat betreft een koopje: de Android-applicatie kost maar $12.500. CEO Ron Chapman van ASiQ belooft dat wie voor 30 januari 2011 een bestelling plaatst, een gratis smartphone naar keuze mag uitzoeken, inclusief een ruisonderdrukkende headset en een handsfree-kit. ASiQ brengt met SafeCell ‘s werelds duurste Android-applicatie op de markt.



Nadat ASiQ een testvlucht uitvoerde en het Bluetooth Access Point aankondigde, werden ze volgens Chapman overspoeld door verzoekjes van beheerders van privévliegtuigen. De meeste vliegtuigen hebben al een relatief goedkope satellietinstallatie aan boord. Als je deze via Bluetooth kunt koppelen met de mobiele telefoon, is het systeem te gebruiken voor telefoongesprekken en data. Het systeem van ASiQ is ook te gebruiken om van je laptop, netbook of tablet een mobiel accesspoint te maken. Er komt ook een versie voor de iPhone, maar door de beperkingen van de Bluetooth-functies zal daarvoor een extra configuratie-fee nodig zijn. Wie een permanente oplossing in zijn vliegtuig wil bouwen kan voor $10.000 de SafeCell SC-AP inbouwen, een server voor in je vliegtuig, gecombineerd met een Bluetooth accesspoint.

De aanbieder richt zich in eerste instantie op de 16.000 zakelijke vliegtuigjes, die zijn voorzien van een satellietlink. Daarvan bevindt 90% zich in de Verenigde Staten, waar je de conventionele systemen niet kunt installeren. Een potentieel gouden business dus, ondanks de hoge prijs.

Meer info: brochure SafeCell

Via: Androidsite

Foto: Al Ebnereza (Flickr)

