Samsung Food: je smartphone zorgt voor je eten via AI

Samsung zet je smartphone en kunstmatige intelligentie in om je te helpen in de keuken. Dit moet je weten over Samsung Food.

Samsung Food: je smartphone wordt een kok

Samsung heeft iets nieuws: Samsung Food. Het lijkt een simpele receptendienst, maar de app gaat een stuk verder dan dat. Samsung Food zet kunstmatige intelligentie in om je op verschillende manieren te helpen met koken. De app staat zelfs in verbinding met de Samsung-apparaten in je keuken.

Wat heeft dat te maken met Whisk?

Samsung nam in 2019 de app Whisk over, omdat deze recepten-app een groot succes bleek. Met Whisk kon je recepten vinden en recepten van andere plekken opslaan. Bijzonder was voornamelijk hoe deze app kunstmatige intelligentie inzette. Onder andere voor het herkennen van ingrediënten in recepten, om je vervolgens nieuwe informatie te geven zoals voedingswaarden.

Ook was het mogelijk om via kunstmatige intelligentie het recept aan te passen voor meerdere of minder personen, of om het recept te veranderen naar iets vegetarisch of veganistisch. Klinkt goed toch? Al deze functies zitten nu in Samsung Food, want de app heeft gewoon een nieuwe naam gekregen. Wel komt Samsung in het komende jaar met interessante nieuwe functies.

Samenwerking met Samsung Health

Nieuw is onder andere de samenwerking met Samsung Health op je smartphone. Door de apps te koppelen, is het makkelijk om je calorieën bij te houden als je wil afvallen of aankomen. Ook kun je diëetsuggesties krijgen om je gezondheidsdoelen te halen. Deze functie zal later dit jaar worden toegevoegd.

Vision AI: voedsel herkennen

In 2024 wordt nog Vision AI-functionaliteit aan de app toegevoegd. Met deze functie kun je een foto maken van een product of een heel gerecht, waarna kunstmatige intelligentie je de voedingswaarden geeft. Die informatie kun je vervolgens gebruiken om geschikte recepten te vinden, maar ook om de calorieën die je consumeert bij te houden.

En kookt de app ook voor je?

Helaas kookt de app niet voor je, maar Food kan wel verbinding maken met de apparaten in je keuken. Mits die van Samsung zijn natuurlijk. Als je een slimme Samsung-oven hebt, kan de app direct de juiste temperatuur en kooktijd instellen. Ook is de app te gebruiken op een Samsung-koelkast.

Helaas werken nog niet alle apparaten direct. Zo moet Samsung nog aan de slag om de Bespoke-inductiereeksen en Bespoke-magnetrons aan te sluiten op Samsung Food.

Is Samsung Food er ook in het Nederlands?

Op dit moment ondersteunt de app acht verschillende talen, maar Nederlands zit daar niet bij. Het is onduidelijk of dat in de toekomst gaat veranderen.

Samsung Food downloaden

Samsung Food: Meal Planning Samsung Food 9,4 (12.685 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

