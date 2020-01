Samsung Health Gratis Onze score 7,5

Goede voornemens plannen is makkelijk, volhouden niet. Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Probeer dan Samsung Health eens. In dit artikel leggen we uit hoe de app je op weg helpt bij je goede voornemens.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Health handleiding voor gezonder leven

Veel mensen willen in januari gezonder gaan leven. Of dit nu betekent dat je vaker de sportschool induikt, de lekkernijen afzweert of meer rust wil nemen; Samsung Health kan je er bij helpen.

1. Stappenteller van Samsung Health

Wandelen is een laagdrempelige manier om meer te bewegen. De welbekende tienduizend stappen per dag halen kan echter nog best pittig zijn. Het scheelt daarom enorm om te weten hoeveel je nog moet lopen om deze dagelijkse mijlpaal te halen. Hier kan Samsung Health bij helpen.

De app heeft namelijk een ingebouwde stappenteller. Deze houdt precies bij hoeveel je vandaag al hebt gewandeld. Je hoeft deze functie niet aan te zetten: de stappenteller activeert zichzelf zodra je aan de wandel gaat. In het tweede tabblad, ‘Together’, kun je bovendien jouw prestaties vergelijken met die van andere Samsung Health-gebruikers.

2. Acht uur per nacht

Veel mensen denken bij gezonder leven aan het eten van voldoende groentes, jezelf uitsloven in de sportschool en het laten staan van biertjes. En inderdaad, als je echt gezond wil leven hoort dit er allemaal bij. Het belang van een goede nachtrust wordt echter regelmatig onderschat. Dit is eigenlijk gek, als je bedenkt wat goed slapen allemaal voor je ‘regelt’.

Hier zijn hele boeken over volgeschreven – Why We Sleep’ van Matthew Walker is bijvoorbeeld een aanrader – dus we houden het kort. Door iedere nacht zo’n acht uur te slapen heb je meer concentratie, heb je minder zin in ongezonde snacks en behaal je betere sportprestaties.

Gelukkig heeft Samsung Health dan ook een speciale meter om bij te houden hoeveel je slaapt. Het kost motivatie om dit ‘dagboek’ dagelijks in te vullen, maar na verloop van tijd levert het een schat aan informatie op. In het tabblad ‘Trends’ zie je bijvoorbeeld terug op welke dagen je wel en niet goed slaapt. Vervolgens kun je op basis hiervan dingen aanpassen. Laat bijvoorbeeld eens de koffie na het avondeten staan.

Lees ook: Overzicht: dit zijn de 4 beste slaap-apps voor Android

3. Gezond eten

Gezonder leven is een combinatie van zaken als slapen, voldoende bewegen en goed eten. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, betekent dit niet dat je minder moet gaan eten. Integendeel juist: wie een actieve levensstijl heeft, moet voldoende brandstof binnenkrijgen. Wel is het belangrijk dat je voedsel gezond is.

Via Samsung Health kun je gemakkelijk maaltijden bijhouden. Tik op het kopje ‘Eten’ en geef aan wat je zojuist gegeten hebt. Gebruik vervolgens het zoekvenster om alle ingrediënten van het gerecht te registreren. Dit kost aardig wat tijd als je dit voor iedere maaltijd moet gaan doen. Voeg daarom producten die je vaak eet toe aan je favorieten. Zo kun je ze sneller selecteren.

Vervolgens telt Samsung Health automatisch alle voedingswaarden en calorieën bij elkaar op. Wanneer je dagelijks braaf je ‘voedseldagboek’ invult, komen er na een paar weken interessante resultaten uitrollen, zoals dat je bijvoorbeeld op maandagen regelmatig te weinig groenten binnenkrijgt.

Ook relevant: Gids: Zo stel jij je smartphone in voor een gezonder leven

4. Blijf jezelf uitdagen

De meeste mensen hebben uitdagingen nodig. Telkens hetzelfde riedeltje gaat vrijwel iedereen op den duur vervelen. Maak daarom gebruik van de trainerfunctie in Samsung Health. Door je trainingen te registreren, kun je telkens proberen je eigen hardloop-, zwem- of fitness-record te verbreken.

Beoefen je een minder alledaagse sport, zoals Amerikaans voetbal? Tik dan op ‘Trainingen toevoegen’, zoek je sport en selecteer het sterretje. Zo kun je direct trainingen toevoegen vanaf het startscherm van Samsung Health. Extra handig is dat je sportieve prestaties automatisch worden meegenomen in je dagelijkse behoefte aan calorieën.

→ Download Samsung Health in de Play Store (gratis)

Gezond met je smartphone

De hele maand januari zoomen we op Android Planet in op manieren om gezonder te worden met je smartphone. Neem bijvoorbeeld een kijkje in onze overzichten van goede fiets-apps, of stappenteller-apps. Ook kun je je mentale gezondheid prima verbeteren met je smartphone. Maar, ook als je helemaal geen extra apps wil installeren kun je gezonder worden met je smartphone.