Smartphoneverslaving wordt een steeds groter probleem. Wil jij minderen? Dan moet je eerst weten wat jouw schermtijd is en daar kunnen deze Android-apps bij helpen.

Schermtijd-apps voor Android

Wanneer zelfs Google vindt dat het wel wat minder kan met onze collectieve schermtijd, weet je dat het hek van de dam is. Uit officiële cijfers van het CBS blijkt dat we de afgelopen jaren steeds meer naar schermen kijken, zowel via computers als telefoons.

Onderzoek van SIDN geeft hetzelfde aan. Volgens de internetorganisatie blijkt dat de gemiddelde Nederlander in 2019 zo’n twee uur per dag naar haar of zijn smartphone tuurde. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Hier kleven risico’s aan. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken die bijvoorbeeld aangeven dat een hoge schermtijd problemen kan veroorzaken, zoals gevoelens van stress en ‘s avonds moeilijk in slaap kunnen komen.

Om dit probleem aan te pakken kun je een schermtijd-app gebruiken. Deze meet hoe lang het display van jouw smartphone dagelijks aanstaat. Uiteraard is deze methode niet waterdicht, omdat bijvoorbeeld niet geregistreerd wordt of je ook daadwerkelijk kijkt. Wel geven deze metingen een aardig beeld van hoe verslaafd jij aan je smartphone bent. Dit zijn je opties.

Digitaal Welzijn

De makkelijkste methode om je schermtijd in kaart te brengen is waarschijnlijk al op je smartphone te vinden: Digitaal Welzijn. Googles bundeling van apps en functies tegen smartphoneverslaving meet niet alleen hoe lang je naar het schermpje tuurt, maar reikt ook middelen aan om dit getal naar beneden te krijgen.

Zo kun je bijvoorbeeld een ‘avondklok’ voor jezelf instellen. Vanaf dat moment gaat je scherm op grijs en hebben apps dus geen kleurtjes meer, waardoor het minder aanlokkelijk is om in bed naar je telefoon te grijpen.

Ook worden binnenkomende meldingen gedempt en dankzij de zogeheten app-wekkers kun je verslavende applicaties de nek omdraaien. Als je van jezelf maximaal een half uur per dag op Instagram mag, zorgt dit slotje ervoor dat na een periode van 30 minuten de app vergrendeld wordt.

Verder maakt Digitaal Welzijn je schermtijd heel gedetailleerd inzichtelijk. De uitgebreide statistieken laten namelijk niet alleen het gemiddelde zien, maar geven ook aan welke apps je het meest gebruikt. Schrik je hiervan? Dan kun je een app-wekker instellen, zoals hierboven besproken.

Bij veel smartphones zit Digitaal Welzijn na het downloaden in het instellingenscherm. Vervolgens kun je in dit venster de schakelaar bij ‘Pictogram weergeven in de app-lijst’ verschuiven zodat het vakje groen wordt. Vanaf dit moment vind je Digitaal Welzijn ook in de lijst met alle apps.

Schermtijd-app voor Samsung en andere merken

Digitaal Welzijn is op steeds maar smartphones verkrijgbaar, maar nog niet alle Androids kunnen ermee overweg. Heb je een toestel van bijvoorbeeld Samsung of Huawei dat het zonder Googles poging tegen smartphoneverslaving moet doen? Dan zijn er gelukkig meer dan genoeg alternatieven.

1. ActionDash

Een goede schermtijd-app is ActionDash. Deze applicatie tovert net als Digitaal Welzijn een dashboard op je scherm met daarin welke apps het meeste tijd opslokken. Wel zijn de functionaliteiten iets beperkter en moet je bijvoorbeeld betalen om je statistieken op lange termijn in te zien. Dat is jammer, maar wanneer je simpelweg je dagelijkse schermtijd wil checken, voldoet ActionDash.

2. Digitox

Digitox probeert, zoals de naam al doet vermoeden, jou te laten afkicken van je telefoon. Een handige feature ten opzichte van ActionDash is dat je app-categorieën kan aanmaken en hier wekkers voor kan instellen. Zo hoef je geen wekker per app te installeren, maar kun je aangeven dat je dagelijks maximaal 1 uur met social media wil bezig zijn. Hoe je deze tijd verdeelt onder Facebook, Instagram en TikTok maakt niet uit; zodra de limiet bereikt is gaan alle social media-apps op slot.

Gezond leven met je smartphone

Wil je niet alleen je schermtijd achterhalen, maar ook weten hoe je minder vaak naar je smartphone grijpt? Check dan onze bespreking over de beste de beste alternatieven voor Digitaal Welzijn. Hierin bespreken we alle opties die er zijn om af te kicken van je smartphone.

Wil je het thema breder trekken dan enkel smartphoneverslaving? Bekijk dan ons artikel over apps waarmee je aan je geestelijke gezondheid in het algemeen kunt werken.

