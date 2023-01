Met Screenshot Framer maak je de mooiste screenshots

Met Screenshot Framer maak je nog mooiere screenshots. Dit werkt makkelijk en snel door ze in een toestelframe te plaatsen, waardoor het er gelijk een stuk beter uitziet. Hoe de app precies werkt en wat je er allemaal mee kan, lees je hier.

Prachtige screenshots dankzij Screenshot Framer

Op zoek naar een aantrekkelijke manier om screenshots te tonen? Bij Android Planet is dat bijna dagelijks het geval en we gebruiken daarvoor verschillende apps. Screenshot Framer is onze favoriet anno 2023, want daarbij gebruik je luxe uitziende toestelframes om content te tonen. Je hebt keuze uit allerlei frames en het werkt makkelijk en snel.

Als je de app opstart, krijg je de keuze of je een 2D- of 3D-afbeelding wil maken en vervolgens kun je jezelf uitleven. Zo kies je het type toestel en bijvoorbeeld of je een screenshot wil maken van een telefoon met plat scherm of afgeronde schermranden. Veel specifieke smartphonemodellen kent de app niet, dus daarom gebruiken we veelal de generieke modellen.

Je kunt kiezen waar de frontcamera in het scherm is geplaatst, de kleur van het frame bepalen en een reflectie toevoegen aan de screenshot voor een professioneler uiterlijk. Wil je een video of meerdere screenshots gebruiken, dan is dat ook mogelijk. Vervolgens tik je rechtsonder op de floppydisk en de afbeelding(en) worden opgeslagen.

Vervolgens kun je die overal gebruiken, bijvoorbeeld op je blog of ze even delen met vrienden via WhatsApp. Kies je voor een 3D-model, dan kun je de hoeken aanpassen van de smartphone, tablet of foldable en zo de mooiste plaatjes maken. Natuurlijk kun je ook de achtergrond bewerken en die een enkele kleur geven of twee kleuren kiezen die in elkaar overlopen. Kiezen voor een doorzichtige achtergrond is ook mogelijk, waardoor je alleen het toestelframe overhoudt om te gebruiken.

Download Screenshot Framer

Screenshot Framer download je gratis via onderstaande knop, maar bevat wel advertenties. Betalen voor extra mogelijkheden of om de advertenties af te kopen is echter niet mogelijk.

Download Screenshot Framer gratis in de Google Play Store

