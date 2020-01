Shadow Gratis Onze score 8,5

Pc-games streamen op je Android-smartphone of -tablet? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Lees alles hierover in onze Shadow review.

Shadow review: pc-games op je Android-toestel

Google Stadia is op dit moment de meest opvallende dienst om games mee te streamen. Je speelt ze in de beste kwaliteit op je tv, in de browser of op een smartphone. Het aanbod is alleen nog zeer beperkt. Net als de apparaten die worden ondersteund. Shadow is daarom een interessant alternatief. Met deze dienst kun je letterlijk elke pc-game streamen op praktisch elke Android-smartphone.

Shadow geeft je toegang tot een cloud pc met Windows die op een server in de Verenigde Staten draait. Wat je op die pc doet is helemaal aan jou. Je kunt bijvoorbeeld gamewinkel Steam of de Epic Games Store downloaden, inloggen en de games in je bibliotheek spelen.

Een pc in je broekzak

Met Shadow heb je dus overal toegang tot je eigen pc. Deze moet wel even opstarten bij het openen van de Shadow-app. Dus het duurt even tot je aan de slag mag. Tevens zullen er wel eens updates geïnstalleerd moeten worden, waardoor het nog langer duurt. Het is dus niet zoals Stadia, dat je een game kiest en na enkele seconden speelt.

Ook qua apparaten ben je beperkt in je opties. Heb je Android TV? Dan is het mogelijk om Shadow op je televisie te gebruiken. Anders ben je beperkt tot je Android-smartphone of -tablet en je pc/Mac. In tegenstelling tot Stadia maakt het gelukkig niet uit welk Android-toestel je hebt.

Werkt het?

Als het eenmaal draait, dan werkt Shadow verrassend goed. De dienst doet wat het belooft. Je kunt letterlijk elke pc-game opstarten en draaien. Er is soms wel een stottering en natuurlijk kleine input lag te merken. Om die lag te beperken, krijg je de mogelijkheid om de bandbreedte die de app vraagt aan te passen.

De verschillende typen games die we hebben gespeeld draaiden verder zonder problemen. Met een virtuele controller zijn de simpelste games te besturen, maar om lekker te gamen heb je een normale controller nodig.

Veiligheid

Shadow belooft dat de beveiliging van je pc in orde is, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook deels bij jezelf. Zoals bij elke pc.

Het bedrijf stelt daarnaast dat enkel de gebruiker toegang heeft tot jouw pc-omgeving en Shadow zelf dus niet. Shadow houdt wel het gebruik van de serverhardware in de gaten om de temperatuur en het energieverbruik te regelen.

Ruimte en prijs

Er zitten een paar nadelen aan de dienst. Zo is de hoeveelheid ruimte die krijgt om games op te slaan beperkt. Een abonnement start met 256GB opslagruimte, die uitbreidbaar is als je extra betaalt. Dat is lang niet genoeg om je complete bibliotheek te downloaden. Je moet dus echt kiezen wat je wil spelen en verwijderen wat je niet wil spelen.

Het grootste nadeel is de prijs. Een volledige Windows pc streamen kost namelijk wel wat. De goedkoopste editie is op dit moment 14,99 euro per maand, met full hd-resolutie, een GTX 1080 of gelijkwaardige videokaart, 12GB werkgeheugen en dus 256GB opslagruimte.

Wil je voor 4K-resolutie gaan met videokaarttechnologie Ray Tracing ingeschakeld, een RTX 2080 of gelijkwaardige videokaart, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte, dan betaal je al het dubbele voor 29,99 euro per maand. Voor 49,99 euro per maand zit er nog een stevigere videokaart in de computer, met 32GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Deze duurdere opties zijn vanaf april dit jaar verkrijgbaar.

Shadow review conclusie

Shadow is een indrukwekkende dienst waarmee je letterlijk elke pc-game naar je Android-toestel streamt. Dat werkt zoals je zou verwachten, ondanks wat haperingen en een kleine input lag. Daar staat alleen wel een flinke prijs tegenover.

→ Download Shadow in Google Play (gratis)

