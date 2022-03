Mis je Inbox by Gmail nog steeds? Probeer dan Shortwave eens

Shortwave is de spirituele opvolger van Inbox by Gmail, een razendpopulaire e-maildienst die in 2019 uit de lucht ging. De app is gemaakt door ex-medewerkers van Google en doet in alles aan Inbox denken.

Shortwave is hét alternatief voor Inbox by Gmail

De app wordt momenteel getest en via een bèta kan ook het grote publiek ermee aan de slag. Shortwave vertoont een hoop overeenkomsten met Inbox by Gmail.

Zo probeert de app je e-mails bijvoorbeeld op een slimme manier te bundelen, zodat de meest prangende berichten bovenaan komen te staan. Wanneer je bijvoorbeeld nog een e-mail met daarin een persoonlijke vraag moet beantwoorden, staat deze waarschijnlijk bovenaan het overzicht.

Uiteraard is het ook mogelijk om berichten handmatig bovenaan vast te zetten. Heb je een binnengekomen rekening betaald, of gereageerd op de inhoud? Dan kun je in Shortwave aangeven dat het bericht is afgehandeld. Zodoende voelt de app aan als een combinatie van een takenlijst-app, zoals Todoist, en een regulier e-mailprogramma.

Niet teveel scrollen

Ook handig: Shortwave groepeert berichten automatisch op basis van inhoud. Zo staan kalendermeldingen, updates van social media en nieuwsbrieven allemaal in hun eigen bundel.

Verder worden ook gesprekken met een persoon automatisch gebundeld, zodat je alles makkelijk kunt teruglezen (en dus niet de hele tijd losse berichten hoeft te openen). En zelfs wanneer andere mensen zich in het gesprek mengen, bijvoorbeeld omdat je een collega om advies vraagt, wordt alles netjes in één overzicht weergeven.

Shortwave laat een uitstekende eerste indruk achter, maar is nog zeker niet af. Het is tijdens de bèta bijvoorbeeld onmogelijk om e-mails geheel te verwijderen. Je kunt berichten alleen als ‘Klaar’ markeren, of ze naar een andere folder slepen. Ook de testversie van de Android-app voelt nog wat kaal aan. De ‘app’ laadt in werkelijkheid gewoon de websiteversie van Shortwave in – die overigens wél uitstekend is.

De uitdager voor Inbox by Gmail is gratis te gebruiken. Je moet er dan wel genoegen meenemen dat je alleen e-mails van de afgelopen 90 dagen kunt inkijken en doorzoeken. Wil je verder terug de tijd ingaan, dan moet je een abonnement afsluiten. Dat kost 9 dollar per maand, omgerekend ruim 8 euro. Je kunt dan ook een zakelijke versie van Shortwave gebruiken.

Shortwave installeren doe je zo:

Ga naar de Google-groep van Shortwave en log eventueel in op je Google Play Store-account; Tik bovenaan de pagina op de knop ‘Join Group’; Download vervolgens de Android-app van Shortwave via de Play Store; Je hebt minstens Android 11 nodig om Shortwave te kunnen draaien. Log in met de aanmeldgegevens van je e-mailadres en je kunt beginnen.

Opvolger van Inbox by Gmail

In april 2019 stok Google de stekker uit Inbox by Gmail. Google gebruikte deze e-mail-app om nieuwe functies te testen, en te zien hoe gebruikers hierop reageren.

Wanneer een vernieuwing aansloeg werd deze ook aan de ‘gewone’ e-mail-app toegevoegd, Gmail. Veel functies die we tegenwoordig als standaard beschouwen, hebben we zodoende aan Inbox te danken. Een voorbeeld hiervan is de Smart Reply-functie, waarmee je via een sjabloon snel kunt reageren op mails.

