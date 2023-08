Shortwave review: Inbox by Gmail is eindelijk terug, met extra AI

Na een tijdje in bèta geweest te zijn, is Shortwave nu officieel beschikbaar in de Play Store. Hoe bevalt deze spirituele opvolger van Inbox by Gmail? Lees het in onze Shortwave review.

Shortwave review: Google Inbox is terug

Het is alweer even geleden, maar in 2019 trok Google de stekker uit de geliefde e-mail-app Inbox by Gmail. Deze app zag e-mails als todo’s en bundelde alle berichten die geen haast hadden in categorieën. Inbox wordt nog dagelijks gemist.

Een groepje ex-medewerkers van Google merkte dat ook en besloot een spirituele opvolger te maken: Shortwave. Deze app was al een tijdje beschikbaar voor iOS en web, en als bètaversie voor Android. Nu is de Android-versie van Shortwave klaar en voor iedereen beschikbaar. Maar is het ook de moeite waard?

Shortwave en privacy

Om Shortwave te gebruiken, log je in met je Gmail-account. Vervolgens moet je de app toegang geven tot het lezen, opstellen en verzenden van je e-mails, je contactgegevens en contacten.

Shortwave communiceert duidelijk dat het al je data verzamelt, waaronder wat er in je e-mails staat. Deze data wordt niet met derde partijen gedeeld en je kunt het op elk gewenst moment verwijderen. Alle data wordt versleuteld en Shortwave laat de boel elk jaar door een door Google gekozen derde partij controleren.

Hoewel dit niet heel anders dan wat Google doet, is het toch altijd een extra risico om je data in de handen van een ander bedrijf te leggen. Bedenk je dus goed of jij je daar comfortabel mee voelt voordat je de app downloadt.

Wat je met Shortwave kunt

Net als Inbox by Gmail ziet Shortwave je inbox als iets dat je leeg moet zien te krijgen. Alles wat nog in je inbox staat kun je zien als taakjes die nog gedaan moeten worden. E-mails kun je vastzetten zodat ze bovenin dit lijstje staan, of snoozen zodat ze later terug komen.

Omdat geautomatiseerde mails vaak bestaan uit berichten die geen haast hebben, kun je ervoor kiezen om deze te bundelen en in één keer af te leveren in plaats van dat je de hele dag door wordt afgeleid.

Shortwave is daarnaast sneller dan Gmail met de toevoeging van generatieve kunstmatige intelligentie. Je kunt AI vragen om dingen samen te vatten, te vertalen en om reacties voor je te schrijven.

Shortwave in de praktijk

Shortwave voelt heel erg als Inbox en dat is goed nieuws. Het bundelen van e-mails die minder belangrijk zijn werkt goed, wat je inbox direct een stuk overzichtelijker maakt dan Gmail. Als je binnen Gmail al labels hebt gemaakt, kun je die ook gebruiken voor deze bundels.

Per type e-mail geef je aan wanneer je ze wil krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld alle nieuwsbrieven elke dag om 6 uur ‘s avonds ontvangen in plaats van door de dag heen.

Terwijl bovenstaande opties je helpen om je inbox ordelijk te houden, doet kunstmatige intelligentie dat met je e-mail-gesprekken. Zo kun je de AI vragen om een samenvatting van een reeks e-mails te geven, of actiepunten te identificeren. Opvallend is dat de AI Nederlandse gesprekken uitstekend begrijpt, maar resultaten toch in het Engels geeft. Ook het genereren van reacties op e-mails gebeurt in het Engels, maar het resultaat is wel overtuigend.

Betalen

Een groot verschil tussen Inbox by Gmail en Shortwave, is dat de nieuwe app niet helemaal gratis is. De gratis versie van de app laat je tot negentig dagen terug e-mails zoeken.

Het kost vervolgens 9 dollar per maand om oudere e-mails te kunnen zoeken en je krijgt dan sneller reactie als je support nodig hebt. Natuurlijk kun je er altijd voor kiezen om oudere e-mails gewoon in je Gmail op te zoeken.

Is Shortwave de moeite waard?

Als je Inbox nog steeds mist, dan is Shortwave absoluut dé app om te downloaden. Het is alsof je weer terug in de tijd gaat, maar dan met enkele hypermoderne handigheden.

Het resultaat is een bijzonder fijne e-mail-app voor als je wat meer orde wil scheppen in je inbox. Hecht je echter waarde aan een lineaire inbox waarin je zeker weet dat je niets mist, dan kun je beter bij Gmail blijven.

Shortwave downloaden

Shortwave download je in de Play Store via onderstaande knop.

