Precies op het juiste moment wakker warden, erachter komen of je snurkt of toevallig knarsetand: een goede slaap-app kan een wereld van verschil maken. In dit artikel zetten we 4 uitstekende slaap-apps voor je telefoon op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste slaap-app: 4 dromerige opties

Goed slapen is van levensbelang. Dit is echter makkelijker gezegd, dan gedaan. Veel mensen hebben moeite met slapen en schrikken bijvoorbeeld meermaals per nacht wakker, hebben moeite om de ogen te sluiten of kunnen ‘s ochtends niet uit bed komen. Een slaap-app is geen wondermiddel dat al je slaapproblemen in een keer oplost, maar kan je wel op het goede pad brengen.

1. Sleep Time

De medische wereld raadt aan om per nacht 8 uur te slapen. Sleep Time helpt je hierbij. Deze app helpt je namelijk om je slaaptijd zo efficiënt mogelijk in te plannen. Sleep Time doet daar slaapcycli centraal te stellen, in plaats van totale slaaptijd.

De app laat bijvoorbeeld zien hoe laat je wakker wordt wanneer je vijf slaapcycli wil doorlopen, wat in totaal 7:45 uur kost.. Dus wanneer je om 23:00 uur naar bed zou gaan, wekt Sleep Time je om 06:45 uur. Ook kun je de andere kant op rekenen, dus wanneer je naar bed moet gaan als je op een bepaald tijdstip wil opstaan.

→ Download Sleep Time in de Play Store (gratis)

2. SnurkLab

Ongeveer 45 procent van de mannen heeft er last van, tegenover zo’n kwart van alle vrouwen: snurken. Vooral wanneer je samen slaapt kan dit verschijnsel een flinke impact hebben op je nachtrust. SnurkLab probeert jouw gesnurk (of dat van je partner) te verminderen.

Dat doet de slaap-app aan de hand van een een stappenplan. Eerst wordt je snurkgeluid opgenomen, vervolgens wordt het geanalyseerd (wanneer is het snurken het ergst?) en aan de hand daarvan reikt SnurkLab manieren aan om het te verminderen. De app is gratis, maar tegen betaling krijg je enkele extra opties.

→ Download SnurkLab in de Play Store (gratis)

3. Sleep as Android

Misschien wel de bekendste slaap-app: Sleep as Android. Het programma doet alles wat je van een degelijke slaap-app mag verwachten. Je kunt Sleep as Android bijvoorbeeld koppelen aan Google Fit en Samsung Health, zodat je alle gezondheidsgegevens op een centrale plek hebt.

Ook leuk – of beter gezegd: behulpzaam – is de alarmfunctie. Je kunt de app namelijk zo instellen dat je bijvoorbeeld eerst een rekensom moet oplossen voordat het alarm uitgaat. Dit is natuurlijk niet leuk, maar het zorgt er wel voor dat je direct wakker bent. Sleep as Android is twee weken gratis, maar vraagt daarna geld.

→ Download Sleep as Android in de Play Store (gratis)

4. Do I Snore or Grind?

Dit is zonder twijfel de simpelste slaap-app uit deze lijst. Do I Snore or Grind maakt zijn naam meer dan waar en checkt twee dingen: snurk je tijdens de nachtelijke uren, of ben je aan het knarsetanden? Indien dit zo is, begint je smartphone het op te nemen.

Verder beschikt de app over alle standaardfunctionaliteiten, zoals een alarm, bijhouden van slaapcyclus en meer statistieken. Wel handig is de mogelijkheid om gewekt te worden tijdens de fase waarin je licht slaapt. Je kunt maximaal vijf nachten opnemen met Do I Snore or Grind, en daarna moet je betalen.

→ Download Do I Snore or Grind in de Play Store (gratis)

Gezondheid

Op Android Planet schrijven we regelmatig over smartphones en gezondheid. We duiken bijvoorbeeld in de wereld van hardloop-apps, staan stil bij manieren om je smartphone grondig te ontsmetten en hoe kan je telefoon je wapenen tegen de zon? Lees hieronder al onze eerdere artikelen over gezondheid: