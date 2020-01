Google heeft drie nieuwe apps tegen smartphoneverslaving uitgebracht. De meest bijzondere zorgt ervoor dat je telefoon in een envelop verandert, maar waarschijnlijk kun je ‘m niet gebruiken.



Google-apps tegen smartphoneverslaving

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor smartphoneverslaving. Een veelgehoord goed voornemen is dan ook om dagelijks minder met je telefoon in de weer te zijn. Nadat Google eerder al Digitaal Welzijn op poten zette, heeft men nu drie nieuwe experimentele apps uitgebracht. We bespreken ze hieronder.

1. Activity Bubbles

Activity Bubbles maakt visueel duidelijk hoe vaak jij je telefoon gebruikt. Het idee is simpel. Iedere keer dat jij je smartphone ontgrendelt begint er een nieuwe bubbel op het scherm te groeien. Deze wordt steeds groter en stopt pas met boller worden op het moment dat je het scherm weer aanzet.

Op dat moment valt het bolletje naar beneden. Wanneer je aan het eind van de dag slechts een paar grote bubbels hebt, heb je je toestel dus weinig gebruikt. Activity Bubbles werkt op iedere smartphone met minstens Android 8.0 (Oreo).

→ Download Activity Bubbles in Google Play (gratis)



2. Screen Stopwatch

Ook Screen Stopwatch brengt je achtergrond tot leven. De app laat zien hoeveel tijd je vandaag al op je smartphone hebt doorgebracht. Confronterend genoeg wordt de wallpaper doorlopend bijgewerkt. Ook hoor je tijdens het gebruiken van je smartphone een tikkend geluidje. Je hebt minstens Android Oreo nodig om Screen Stopwatch te installeren.

→ Download Screen Stopwatch in Google Play (gratis)

3. Enveloppe

De laatste app tegen smartphoneverslaving is zonder twijfel de interessantste, maar waarschijnlijk kun je hem niet gebruiken. Enveloppe ‘transformeert’ je telefoon in een, jawel, envelop. Dit gebeurt niet echt natuurlijk: de envelop moet je los printen.

Vervolgens stop je je Android-smartphone hierin, waardoor je niet meer ziet wat er op het scherm gebeurt. Geen zorgen: oproepen kun je nog gewoon beantwoorden. Ook is het nog mogelijk om foto’s en video’s te maken. Pas aan het eind van de dag kun je je toestel weer uit de envelop halen.

→ Download Enveloppe in Google Play (gratis)

Smartphoneverslaving aanpakken

Enveloppe is voorlopig alleen beschikbaar op de Google Pixel 3a. Wanneer de app naar andere Android-smartphones komt lees je dat uiteraard hier als eerst. In de tussentijd kun je aan de slag met Digitaal Welzijn, Googles manier om telefoonverslaving te verslaan. Is de app niet voor jouw telefoon beschikbaar? Neem dan een kijkje bij de beste alternatieven voor Digitaal Welzijn.