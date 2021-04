Met deze 5 verbeteringen in Spotify vind je nog sneller de juiste muziek

Er rolt een update uit voor het design van de bibliotheek in Spotify. Dankzij vijf kleine wijzigingen kun je zo nog sneller jouw favoriete muziek vinden. Dat geldt ook voor door jou samengestelde collecties en bijvoorbeeld podcasts.

Lees verder na de advertentie.

Via een blogpost heeft streamingdienst Spotify een grote update aangekondigd voor het uiterlijk van de muziekbibliotheek in de app. Daarbij draait alles om het nog sneller kunnen vinden van de content die je op dat moment wil luisteren of herontdekken.

Dat kan dus een nummer van jaren geleden zijn dat je toen hebt opgeslagen, of juist een recente podcast of afspeellijst. Om dat te bereiken heeft Spotify vijf vernieuwingen doorgevoerd in de app.

1. Alles in één keer doorzoeken

Content doorzoeken van je gehele collectie kan nu op één plek. Zowel muziek, afspeellijsten, opgeslagen nummers als podcasts zijn nu te vinden op dezelfde spot. Kwestie van op het vergrootglaasje klikken, zoeken en Spotify gaat aan de slag.

2. Nieuwe dynamische filters

Om die hele collectie te doorzoeken, kun je gebruikmaken van nieuwe dynamische filters. Check bijvoorbeeld afspeellijsten, voeg een specifieke artiest toe aan je zoekopdracht en zoek alleen in gedownloade content.

3. Betere sorteeropties

Ook is het mogelijk om de content op meerdere manieren te sorteren. Kies bijvoorbeeld voor de alfabetische volgorde, recent afgespeeld of op naam van de maker.

4. Gridweergave van content

Spotify heeft een gridweergave toegevoegd. Kies je daarvoor dan staat niet alle content eindeloos onder elkaar, maar wordt het iets visueler weergegeven. Zo zijn de titels groter, is de cover art beter te zien en krijg je net een tikkeltje meer informatie.

5. Meer controle over wat je het vaakst luistert

Tot slot kun je tot vier afspeellijsten, podcasts of bijvoorbeeld albums vastpinnen die je favoriet zijn. Heb je dat gedaan? Dan kun je die content altijd makkelijk en snel aanzetten. Wil je iets pinnen? Dan veeg je simpel naar rechts over het album, de artiest of playlist.

De update rolt vanaf nu geleidelijk uit voor Android- en iOS-gebruikers. Dat betekent dat het nog even kan duren voordat ook bij jou het nieuwe uiterlijk te zien is. Hier op de redactie hebben we ‘t al wel gespot op enkele toestellen.

Heb jij de update binnen en vind je het een fijne aanpassing, of moet je er nog even aan wennen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd. 8,8 (22.275.614 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees meer nieuws over Spotify op Android Planet: