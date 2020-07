Spotify Group Session-update: samen muziek luisteren op afstand

Spotify heeft een update voor Group Session aangekondigd, waardoor gebruikers ook op afstand samen naar dezelfde muziek kunnen luisteren. Via een link nodig je mensen uit om deel te nemen aan een groepssessie.

Spotify Group Session-update

De nieuwe Spotify Group Session-functie verscheen in mei en maakt het mogelijk om met vrienden of familie afzonderlijk de muziek te bedienen. Met een groepssessie kan iedereen in Spotify nummers toevoegen aan de afspeellijst en ze in de wachtrij zetten. Dit kon tot nog toe alleen als je je in dezelfde ruimte bevond.

Met de update die Spotify nu heeft aangekondigd, werkt Group Session binnenkort ook op afstand. Hoe je voorheen een code moest scannen om deel te nemen, wordt dit nu ook mogelijk via een link. Deze link kun je vanzelfsprekend op allerlei manieren versturen, bijvoorbeeld via WhatsApp, e-mail of sms. Hierdoor ben je niet meer genoodzaakt om met zijn alle op dezelfde plek te zijn.

Spotify Group Session vóór de nieuwe update

Een groepssessie in Spotify werkt met minimaal twee en maximaal vijf deelnemers. Alle gebruikers hebben een eigen Premium-account nodig en moeten hun Spotify-app updaten naar de laatste versie. Het kan zijn dat de update later voor jou verschijnt dan voor je vrienden. Op de Android Planet-redactie is de nieuwe functies in ieder geval nog niet beschikbaar.

Zo werkt Group Session

Je start een groepssessie in Spotify door je vrienden of familie een link te sturen. Dat werkt als volgt:

Open Spotify en zet een nummer aan; Tik in het afspeelmenu linksonder op het Connect-icoontje (een scherm met een speaker); Scrol naar beneden naar ‘een groepssessie starten’; Deel de uitnodigingslink met andere gebruikers of laat ze je Spotify-code scannen om deel te nemen aan de sessie.

Iedereen in de groepssessie heeft net zo veel controle over de muziek als degene die de afspeellijst heeft aangemaakt. Zowel de groepsstarter als de andere deelnemers kunnen nummers pauzeren, afspelen, overslaan en toevoegen aan de wachtrij of afspeellijst. Zo’n actie wordt altijd direct uitgevoerd op de toestellen van alle groepsleden.

Klaar met luisteren? Je beëindigt de luistersessie door weer op het Connect-icoontje te tikken. Tik vervolgens op ‘Sessie beëindigen’ en bevestig je keuze.

