Heb je altijd al willen weten waar bekende artiesten als John Legend en Alicia Keys naar luisteren? Dankzij de nieuwe Listen Alike-functie van Spotify kun je checken in hoeverre jullie muzieksmaak (niet) overeenkomt. Zo werkt het.

Spotify Listen Alike: deze beroemdheden hebben jouw muzieksmaak

Listen Alike vergelijkt de Spotify-muziekbibliotheek van jou en een beroemdheid. Aan de hand van een percentage zie je vervolgens in hoeverre jullie dezelfde smaak hebben.

Zo werkt Listen Alike van Spotify:

Inloggen Ga op je Android-smartphone of computer naar de speciale Listen Alike-website van Spotify en log in met je Spotify-gegevens, of maak een account aan; Kiezen maar Kies met welke beroemdheid jij je muzieksmaak wil vergelijken en druk op de rode knop onderaan; Matchen Nu wordt uitgerekend hoeveel jullie muzieksmaak overeenkomt en krijg je te zien welke artiesten gemeenschappelijk favoriet zijn; Luisteren Eventueel kun je deze artiesten toevoegen aan een afspeellijst en in Spotify naar jullie gezamenlijke muzieksmaak luisteren.

Er staan geen Nederlandse artiesten in Listen Alike-lijst. Voorlopig is het enkel mogelijk om je muzieksmaak met Amerikaanse entertainers (waaronder Lil Durk, Alicia Keys, John Legend en H.E.R.) te vergelijken. Naast uitvoerend muzikanten staan er ook andere artiesten in de lijst, zoals talkshowhost Conan ‘O Brien en podcaster Addison Rae.

Listen Alike werkt niet in de Spotify-app. Je moet dus via de browser van je Android-smartphone, -tablet of computer naar de specifieke landingspagina navigeren. Het maakt overigens niet uit of je voor Spotify betaalt, of niet: de ‘muzieksmaakvergelijker’ is ook voor gratis abonnees beschikbaar.

Een liedje opzetten kan iedereen, maar ‘s werelds populairste muziekdienst heeft veel meer om het lijf. Van de beste geluidskwaliteit kiezen, data besparen tot aan veel effectiever zoeken: in onze Spotify tips-gids helpen we je om alles uit de app te halen. Een noemenswaardige functie is de mogelijkheid om Spotify te koppelen aan Google Klok. Hierdoor kun je wakker worden met je favoriete muziek.