De zomer is eindelijk losgebarsten en dat viert Spotify weer met de introductie van een heerlijke zomerse playlist. De Summer Rewind 2020-lijst laat je weer genieten van al je favoriete hits van vorige zomers.



Spotify Summer Rewind 2020-afspeellijst beschikbaar

Gebruikers van Spotify kunnen vanaf nu genieten van een nieuwe, gepersonaliseerde afspeellijst. In deze Summer Rewind-playlist zie je alle nummers die je in de afgelopen zomers het meest hebt beluisterd via de muziekdienst Daarmee kun je je favoriete muzikale momenten van voorbije zomers dus herbeleven.

Het gaat om een persoonlijke playlist, dus al die bekende uitgemolken zomerhits van vorige jaren hoor je gelukkig niet meer, tenzij je die zelf natuurlijk wel veel hebt geluisterd. Een vereiste is wel dat je vorige zomer(s) al gebruikmaakte van Spotify. Anders is het uiteraard niet mogelijk om al die zwoele zomerhits te selecteren voor de Summer Rewind 2020-afspeellijst.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify experimenteert al jaren met persoonlijke playlists. Zo kennen we al de bekende Discover Weekly-lijst, waarin wekelijks nieuwe nummers staan die mogelijk aansluiten op jouw muzikale voorkeuren. Ook heeft Spotify de Release Radar geïntroduceerd, een soortgelijke lijst maar dan met nieuwe nummers en artiesten die een stuk minder bekend zijn.

Ook is er natuurlijk nog Spotify Daily Mix, wat een combinatie is van meerdere afspeellijsten. Zo luister je nummers die je als gebruiker ook zelf vaker opzet, aangevuld met nummers in hetzelfde genre. Met het ruime aanbod en geautomatiseerde persoonlijke afspeellijsten hoopt Spotify niet alleen meer gebruikers te trekken, maar de huidige gebruikers ook te helpen met het ontdekken van nieuwe muziek, artiesten en albums.

Spotify voor Android downloaden

Spotify downloaden doe je via onderstaande link. De app is gratis, maar dan hoor je wel regelmatig reclames tussendoor. Heb je daar geen zin in? Dan kun je een betaald abonnement nemen van 9,99 euro per maand.

Ook kun je kiezen voor een Spotify familie-abonnement, wat je met maximaal vier gezinsleden kunt delen om zo de kosten te delen. De Spotify Summer Rewind-playlist is in de app automatisch tussen je andere afspeellijsten te vinden.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

Het laatste nieuws over Spotify