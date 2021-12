Spotify Wrapped 2021: zo bekijk je jouw muzikale jaaroverzicht

Nu het jaar bijna om is, kun je met Spotify Wrapped 2021 zien hoe jij Spotify gebruikt hebt. Spotify heeft er weer allemaal features bij bedacht en laat je jouw statistieken delen via sociale media. Lees snel hoe je jouw jaaroverzicht bekijkt en deelt.

Spotify Wrapped 2021: hier luisterde jij naar

Als jij gebruikmaakt van Spotify, kun je vanaf vandaag (1 december) je Wrapped 2021-jaaroverzicht bekijken. Dat doe je in de Spotify-app (Android of iOS). Open de app en je krijgt een duidelijke melding te zien van je Wrapped, waar je op klikt. Zie je de melding nog niet? Kijk dan later nog eens. Vorig jaar kon je jouw jaaroverzicht overigens ook via internet raadplegen, maar dat is nu niet mogelijk.

Spotify registreert continu waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts, albums en genres. Dit jaar maakt Spotify het Wrapped-overzicht interactief.

Zo toont de feature 2021: The Movie je meest beluisterde nummers aan scenes van een film die over jou moet gaan. En Audio Aura gebruikt de twee muziekstemmingen die het beste bij jouw luistergedrag passen om je aura te visualiseren. Spotify heeft hiervoor samengewerkt met een aura-expert.

Hoe goed ken jij je vrienden?

Je Wrapped 2021-overzicht besteedt ook veel aandacht aan je vrienden die Spotify gebruiken. Zo krijg je via Playing Cards een kaartspelletje te zien met claims over jouw luistergedrag, waarbij je moet aangeven of ze kloppen of niet. Na afloop kun je het spelletje doorsturen naar je vrienden om erachter te komen hoe goed ze jou kennen.

En met 2021 Wrapped Blend zie je hoe jouw muzieksmaak zich verhoudt tot die van je vrienden. Jouw favoriete nummers zijn door Spotify aangevuld met die van je vrienden, om tot zo een ultieme mix te komen.

Spotify Wrapped 2021 delen

Je kan je Spotify Wrapped 2021 delen op sociale media, waaronder Twitter, Facebook, Snapchat en Instagram. Nieuw is de mogelijkheid om je jaaroverzicht ook te delen op TikTok.

Ook nieuw is Spotify’s samenwerking met meer dan 170 artiesten, die videoboodschappen ingesproken hebben. Als grote fan krijg jij misschien wel een boodschap in je jaaroverzicht te zien. Spotify doet dit ook de makers van met bekende podcasts.