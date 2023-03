Een week geld verdienen met stappenteller: 4 apps getest

Het klinkt te goed om waard te zijn: geld verdienen met iets wat je dagelijks doet. Online zijn er verschillende apps en diensten die je geld en kortingskaarten bieden als jij voldoende stappen zet. Werkt dit echt? En zo ja, hoeveel verdien je ermee en wat kost het jou?

Deze stappenteller-apps testen we

Hoe komen we erachter of een wandel-beloningsapp het waard is? Daarvoor testen we verschillende apps een week lang. Na deze week bekijken we de resultaten en berekenen we hoeveel je over een langere termijn kunt verdienen. De apps uit de Google Play Store die we testen zijn SamenGezond, Sweatcoin, Winwalk en A.s.r. Vitality.

A.s.r. Vitality

A.s.r. Vitality en SamenGezond zijn apps ontwikkeld door meerdere zorgverzekeraars. A.s.r. Vitality is exclusief te gebruiken als je bij A.s.r. of Ditzo bent verzekerd. De service kost je 3,50 euro in de maand en beloont je met waardebonnen na het voltooien van je bewegingsdoel per week.

a.s.r. Vitality a.s.r. Mobiel 7,2 (3.717 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

SamenGezond

SamenGezond heeft een samenwerking met Menzis, Anderzorg en Hema. Deze app is gratis te gebruiken en beloont je met lootjes. Deze verdien je door een weekdoel te behalen met wandelen en sporten. Hoe meer lootjes, hoe meer kans je hebt op een maandelijkse prijs.

SamenGezond Menzis 3,6 (8.669 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Sweatcoin

Ook met Sweatcoin word je beloond door te bewegen. Dat in de vorm van Sweatcoins. Hoe meer je beweegt, hoe meer munten. Via de winkel in de app geef je deze munten uit. Dit kan aan kortingscodes, maar je kunt je hard verdiende ‘zweetmunten’ ook doneren aan een aantal goede doelen.

Sweatcoin Sweatco Ltd 8,6 (1.826.445 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Winwalk

Als laatste is er Winwalk. De app is overzichtelijk en houdt enkel je stappen bij. Aan het einde van de dag krijg je daar munten voor. Ook hier geldt: hoe meer je wandelt, hoe meer munten. Wil je nóg meer munten? Dan kun hier ook op andere manieren aan komen. Nodig bijvoorbeeld een vriend uit of vul een enquête in en je wordt beloond.

winwalk: loop & win beloningen GALA MIX Inc. 8,6 (14.873 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Resultaten na een week

Het is een week nadat we de apps hebben geïnstalleerd op onze smartphone en tijd om de resultaten te analyseren. We liepen zes dagen en gemiddeld 6533 stappen per dag. Met deze input kwamen de apps met resultaten die we onderverdelen in ‘prima’ en ‘niet prima’.

Prima

Van de vier vitaliteits-apps sprongen er twee uit, namelijk A.s.r Vitality en Sweatcoin. Met beide verdien je namelijk vrij ‘eerlijk’ punten. Zo hadden we na een paar dagen al genoeg Sweatcoins voor kortingsbonnen van 10 tot 70% op sportproducten van grote merken.

Er zijn ook veilingen waar je aan mee kunt doen, maar die lopen op in de duizenden sweatcoins. Met ons tempo zijn we dan zo’n 13 jaar bezig. Al met al is de app prima voor het verdienen van een beetje voordeel met je stappen, maar een grote geldkoe is het helaas niet.

A.s.r. Vitality heeft in onze ogen het meest volledige pakket. Behaal jij namelijk je weekdoel, dan krijg je een Vitality-punt. Met één zo’n punt haal je al een cadeaubon van ter waarde van 5 euro. Behaal je vier weken achter elkaar je weekdoelen, dan spaar je dus al 20 euro bij elkaar. Geeft korting sparen jou de meeste motivatie? Dan zet A.s.r. Vitality je het beste aan het bewegen.

Niet prima

De twee tegenvallers in onze test zijn Winwalk en SamenGezond. De weekdoelen van SamenGezond zijn gemakkelijk te behalen, maar – met het oog op voordeel sparen – minder lonend dan andere apps. Je maakt namelijk enkel kans op een prijs uit de prijzenpot.

Denk hierbij aan een Bol.com- of Coolblue-cadeaukaart. Klinkt tof, maar met meer dan 100.000-downloads is de kans dat je wint erg klein. Ook technisch zit de app niet optimaal in elkaar. Gebruikersreviews melden problemen met gps, routes en de stappenteller. Wij raden de app daarom niet aan.

Winwalk speelt het spelletje iets anders. De app is overzichtelijk en staat in het teken van wandelen, maar lijkt op iets anders uit te zijn. Op iedere manier mogelijk schuift de app je namelijk advertenties voor. Een voorbeeld: na een dag wandelen krijg je punten, maar voordat je de punten kunt innen, verschijnt er een advertentie.

Ook maakt de app het veel aantrekkelijker om spelletjes te spelen, enquêtes in te vullen of andere apps te downloaden in ruil voor punten. Zo levert een vragenlijst van tien minuten honderd keer meer op dan een week wandelen. En dat is aantrekkelijk, want een kortingskaart van 10 euro, kost 17.000 punten. Met alleen wandelen ben je daar heel erg lang mee bezig. Het doel van de app verschuift, jij geeft je informatie gratis weg en komt minder aan het wandelen. Geen aanrader dus.

Kosten en aanrader

Bij Winwalk is het dus duidelijk dat je kortingskaarten ‘verdient’ met het kijken van advertenties en het geven van je informatie. Ook de gratis app Sweatcoin verdient aan advertenties, maar geeft daar een eerlijke aanbod kortingskaarten voor terug. SamenGezond is ook gratis, maar daarmee verdien je hoogstwaarschijnlijk niets terug.

Voor A.s.r. Vitality moet je aangesloten zijn bij een zorgverzekering van A.s.r. of Ditzo en betaal je 3,50 in de maand. Dat maandbedrag haal je er prima uit, zolang je voldoende beweegt. Het betekent niet dat je meteen moet overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar, maar zit je al bij A.s.r. of Ditzo, dan is deze app het zeker waard.

