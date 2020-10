Oktober is begonnen en de maand staat weer in het teken van Stoptober, oftewel stoppen met roken. De Stoptober 2020-app helpt je hierbij en in dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.

Stoptober 2020: gebruik de app om te stoppen met roken

De overheid doet er inmiddels alles aan om roken minder aantrekkelijk te maken. Sigarettenpakjes bevatten foto’s van allerlei kwalen. De doosjes staan ook niet meer in het zicht, maar achter gesloten deur en de kleur ervan is niet meer aantrekkelijk en leuk.

Dat weerhoudt veel mensen er toch niet van om te roken. Nu oktober weer begonnen is, kun je eens kijken naar de Stoptober 2020-app. Daarmee krijg je allerlei interessante inzichten en tips om voor eens en altijd te stoppen met het opsteken van een sigaret.

Stoptober 2020-app: wat kun je er allemaal mee

Heb je de app geïnstalleerd, stel dan gelijk in wanneer je begint met de grote stop. Vanaf dat moment wordt de app jouw persoonlijke coach. Je krijgt de eerste 28 dagen (die zijn namelijk cruciaal) dagelijkse ondersteuning. Zo krijg je tips, maar ook feitjes voorgeschoteld die je tot een beter inzicht moeten brengen dat roken niet goed is voor de gezondheid.

Al met al wordt zo de slagingskans vergroot om helemaal te stoppen. De berichten zijn er voor de ondersteuning en motivatie. Daarnaast verdien je met de stappen die je zet badges, om je zo nog meer te motiveren. Heb je echt een slecht moment, activeer dan de noodhulp-functie. De app probeert je gedachte aan zo’n aantrekkelijke sigaret dan weg te nemen. Zo kun je een filmpje kijken of een succesverhaal van een andere Stoptober-gebruiker lezen.

Elke keer dat je de app opstart geef je trouwens aan of je het nog volhoudt. Zo zie je direct hoeveel dagen je al niet gerookt bent. Ook zie je hoeveel geld je al in je zak hebt gehouden door het niet uit te geven aan sigaretten. Wil je eens babbelen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten? Maak dan een chatgroep aan of kijk eens rond in zo’n groep. Daar kun je namelijk je verhaal kwijt, hulp vinden of dat juist zelf bieden.

Download de Stoptober 2020-app

Meedoen met Stoptober hoeft natuurlijk niet alleen in de maand oktober. Bijhouden hoeveel sigaretten je hebt laten liggen, tips bekijken en motivatie vinden in de app kan altijd. Via onderstaande link is de Stoptober 2020-app te downloaden.

→ Download Stoptober 2019 in de Play Store (gratis)