Deze streaming-apps voor kinderen hebben de leukste series en films

Vierkante ogen zijn iets van vroeger, want kinderen groeien op met een beeldscherm voor hun neus. Deze streaming-apps voor kinderen toveren de leukste series en films op Android-smartphones.

Beste streaming-apps voor kinderen

Android-smartphones en -tablets kunnen eindeloos vermaak bieden voor kinderen, maar het is wel zaak om daar als ouder een beetje scherp op te zijn. Niet alles wat op internet te vinden is, is immers geschikt voor kinderoogjes. Deze streaming-apps voor kinderen bieden veilig kijkplezier.

1. YouTube Kids

YouTube is een eindeloze bron van interessante content. Om te voorkomen dat kinderen ongewild afdalen en iets ongeschikts tegenkomen, is de speciale kinderversie ontwikkeld.

YouTube Kids biedt alleen maar filmpjes die geschikt zijn voor kinderen. Om daar zeker van te zijn, worden de video’s die kinderen via de app kunnen streamen handmatig gekeurd. De ouder logt in met zijn of haar Google-account en maakt een profiel aan voor het kind.

Daarin wordt onderscheid gemaakt op leeftijd, variërend van peuters, kinderen van 5 tot 7 jaar en kinderen tot 12 jaar. Heb je meer kinderen, dan kun je verschillende profielen aanmaken. Ouders kunnen instellingen wijzigen, terugzien wat de kinderen hebben gekeken en het aanbod aanpassen.

YouTube Kids biedt een groot aanbod aan filmpjes, variërend van kindershows tot muziekvideo’s en leerzame vlogs, veelal in het Nederlands. De app is gratis te gebruiken, maar toont zo nu en dan wel reclames. Als je als ouder YouTube Premium hebt, wordt de reclame vanzelf uitgeschakeld.

→ Download YouTube Kids in de Play Store (gratis)

2. Netflix Kids

Netflix als streaming-app op Android is een bekende verschijning. Voor wie wil voorkomen dat kinderen per ongeluk een heel seizoen The Witcher bingewatchen, en zeker wil weten dat ze iets kijken wat meer op hun leeftijd gericht is, is er een apart profiel te maken voor kinderen. Vink bij het maken van een nieuw profiel aan dat kinderen kijken, en er zullen alleen series en films voor de kleintjes te zien zijn.

Het is ook mogelijk om streams af te schermen met een kinderslot. Films en series die niet geschikt zijn voor kinderen vanaf 3 jaar, 7 jaar of 13 jaar staan zo achter een pincode.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Disney Plus

Ook bij streamingdienst Disney Plus is een speciaal profiel aan te maken voor kinderen. Op deze manier kunnen kinderen al hun favoriete Disney-films en series zien, zonder dat ze hyperactief worden van volwassen superheldenfilms.

Net als bij Netflix kun je bij het aanmaken van een profiel aangeven dat het om een kind gaat, waarna de app voor dat profiel alleen maar kinderfilms en -series aan zal raden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

4. NPO Zappelin

Veel kinderseries die op NPO worden uitgezonden zijn ook terug te zien in de NPO Zappelin-app. In deze vrolijk vormgegeven app kunnen kinderen snel zelf hun favoriete tv-helden vinden, van Sesamstraat tot Woezel & Pip.

Leuk is dat er ook enkele simpele spelletjes tussen staan die kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden leren. Wel jammer is dat sommige filmpjes alleen te zien zijn als je een abonnement hebt op NPO Start Plus, maar dat je vooraf niet weet welke dat zijn.

→ Download NPO Zappelin in de Play Store (gratis)

Voor iets oudere kinderen heeft de NPO zijn kinderseries verzameld in de app NPO Zapp, die ook gratis te downloaden en te gebruiken is.

→ Download NPO Zapp in de Play Store (gratis)

5. Jeugdjournaal

Beetje op de hoogte blijven van wat er speelt in de wereld? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Het Jeugdjournaal houdt jong en oud op de hoogte van de stand van zaken. Alle afleveringen zijn te streamen in de speciale Jeugdjournaal-app.

In de onlangs vernieuwde app staan niet alleen de nieuwsuitzendingen. Ook vind je er nieuwsberichten gericht op jeugdige lezers en kan er gereageerd worden op stellingen. De app van het Jeugdjournaal is gratis te downloaden en gebruiken en heeft geen reclame.

→ Download Jeugdjournaal in de Play Store (gratis)

