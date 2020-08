Het studerende leven is al duur genoeg, dus waarom zou je onnodig teveel betalen? Met deze drie apps krijg je studentenkorting en haal je het maximale uit je centen.

Studentenkorting-apps

Studeren, en alle daarbij behorende activiteiten, is heel leuk. Minder leuk zijn de bijkomende kosten. Wanneer je regelmatig een stukje maand overhoudt doe je er verstandig om zoveel mogelijk uit je schaarse euro’s te persen. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld met deze studentenkorting-apps.

1. Studentenkorting

Je zou het niet verwachten, maar Studentenkorting is een app waarin je kunt profiteren van studentenkorting. De applicatie geeft zelf geen aanbiedingen weg, maar verzamelt actuele deals van anderen.

De ene keer tik je bijvoorbeeld het Adobe Creative Cloud-pakket – met daarin bijvoorbeeld Photoshop – voor minder op de kop, terwijl je de volgende keer profiteert van korting op rugzakken bij een webshop.

Naast online kortingsacties verzamelt Studentenkorting ook lokale deals. Zo heb je per studentenstad een overzicht van plekken waar je korting krijgt op vertoon van een geldige (digitale) collegekaart, zoals bij de bioscoop of een café.

→ Download Studentenkorting in de Play Store (gratis)

2. Scoupy

Scoupy richt zich niet specifiek op studenten, maar is daardoor niet minder nuttig. De app geeft je namelijk korting op tal van actieproducten.

Van kauwgum, deodorant tot aan scheermesjes: overal valt op te besparen. Voor gebruikers is Scoupy gratis, maar bedrijven moeten betalen om hun producten in de ‘etalage’ van de app te zetten.

Via Scoupy kijk je welke producten momenteel in de aanbieding zijn, waarna je het product aanschaft. Vervolgens stuur je foto’s van het product en de aankoopbon naar de studentenkorting-app.

→ Download Scoupy in de Play Store (gratis)

3. Knaek

Knaek is vergelijkbaar met de CJP-pas, maar dan voor studenten. Voor een vast bedrag per collegejaar krijgt je korting bij alle aangesloten bedrijven.

Hierdoor betaal je bijvoorbeeld standaard geen aansluitingskosten bij je telefoonabonnement, krijg je een gratis broodje bij je Bakker Bart-bestelling of korting op een knipbeurt.

Meestal moet je naast je Knaek-inschrijving ook je collegekaart laten zien. Uiteraard heeft de studentenkorting-app ook online deals. Over lokale aanbiedingen gesproken: bekijk vooraf even welke afspraken Knaek in jouw studentenstad heeft gemaakt. Het actieaanbod tussen studentensteden onderling wisselt namelijk sterk.

→ Download Knaek in de Play Store (gratis)

Back to School

