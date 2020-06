De kwaliteit van Nederlandse supermarkt-apps loopt flink uiteen. In dit artikel bespreken we bondig de voor- en nadelen van iedere supermarkt-app. Ook staan we stil bij de unieke kenmerken.

Gids: Supermarkt-apps langs de meetlat

Anno 2020 heb je als supermarkt een app nodig. Klanten willen immers op hun smartphone boodschappen uitzoeken, een lijstje maken en producten eventueel zelfs laten thuisbezorgen. Dit is bij veel supermarkt-apps mogelijk, maar niet bij allemaal. In deze gids vergelijken we daarom de apps van de vijf grootste Nederlandse supermarkten. Ook komt Picnic voorbij, een exclusieve online supermarkt.

1. Appie

De Albert Heijn is de grootste supermarktketen van Nederland en ook de app zit steengoed in elkaar. Producten toevoegen werkt fijn, boodschappenlijstjes worden automatisch op basis van looproute gegeneerd en je kunt boodschappen laten thuisbezorgen.

Kenmerken Appie-app:

Thuisbezorgen kost tussen 3,95 en 6,95 euro

en Minimum bestelbedrag is 50 euro

App maakt persoonlijke boodschappenroute voor in de winkel

Aanbiedingen en recepten

Bonuskaart

De Appie-app zit overzichtelijk in elkaar. De indeling van productgroepen is duidelijk en het begeleidend beeldmateriaal zorgt ervoor dat je snel vindt wat je zoekt. Ook over de afstand tussen producten is duidelijk goed nagedacht, want de app voelt niet druk aan. Verder kun je gelijk relevante voedingswaarden bekijken en bijvoorbeeld vergelijken met alternatieve producten.

Ook is het fijn dat Appie jouw boodschappen automatisch op basis van looproute sorteert. Zo hoef je maar één keer door de winkel te lopen om alles in huis te halen. De Bonuskaart zit bovendien in de app, dus je maakt altijd kans op korting.

Thuisbezorgen kost minstens 3,95 euro en de drempelwaarde is 50 euro. Hier kom je met een gezin zo aan, maar voor een alleenstaande is dit een fors bedrag. Houd ook rekening met het reserveren van een tijdslot, want die zijn (jammer genoeg) vaak snel vergeven.

2. Jumbo

Jumbo is de tweede supermarktketen van Nederland en heeft net als Albert Heijn een keurige Android-app. Wel is hij iets minder overzichtelijk dan die van de grote concurrent, maar hij slaat zeker niet de plank mis.

Kenmerken van de Jumbo-app:

Thuisbezorgen kost tussen 3,95 en 6,95 euro

en Minimum bestelbedrag is 50 euro

Boodschappen zelf ophalen bij Pickup-Point

Aanbiedingen en recepten

Dit komt met name door de huisstijl en het gebruik van digitale reclamestickers, waardoor de app ietwat ‘schreeuwerig’ oogt. Ook zit er minder witruimte tussen de verschillende producten, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt.

Uiteraard kun je met de Jumbo-app boodschappen laten thuisbezorgen. Hiervoor moet je aan een minimum bestelbedrag van 50 euro voldoen, net als bij Albert Heijn. Ook ben je afhankelijk van het bezorgslot minstens 3,95 euro kwijt voor thuisbezorging.

Heb je niet 50 euro aan boodschappen nodig? Dan kun je de boodschappen zelf ophalen bij een Jumbo Pickup-Point. Jumbo zoekt je boodschappen dan bij elkaar, waarna jij ze bij een ophaalpunt moet halen. Hiervoor geldt een bestelwaarde van 25 euro.

3. Plus

De derde supermarkt van het land heeft zijn app de afgelopen jaren flink verbeterd. Met name de vindbaarheid en weergave van producten is erop vooruitgaan. Ook is het fijn dat je boodschappen kunt bestellen vanaf een laag bedrag, al liegen de voorrijkosten er niet om.

Kenmerken Plus-app:

Thuisbezorgen kan vanaf 6 euro

Minimaal bestelbedrag van 25 euro

App maakt persoonlijke boodschappenroute voor in de winkel

Aanbiedingen en recepten

De Plus-app is sinds zijn introductie flink opgeknapt. Met name de weergave van producten is erop vooruitgegaan. De indelingen van producten is logisch, waardoor je met een paar tikken op het scherm vindt wat je nodig hebt. Ook de plaatjes die naast de categoriëen getoond worden helpen hierbij.

Bovendien heeft Plus slim afgekeken bij de Appie-app, want je kunt boodschappen op jouw lijstje op basis van looproute voorschotelen. Op die manier hoef je maar één keer door de winkel te lopen om alles te vinden.

Thuisbezorgen is uiteraard ook mogelijk (vanaf 25 euro). De bezorgkosten zijn dan jammer genoeg wel weer fors, waardoor thuisbezorgen eigenlijk alleen maar voordelig is wanneer je grote bestellingen in huis haalt. Net als bij de overige supermarkt-apps moet je een tijdslot voor de bezorging reserveren. Achteraf kun je bovendien kosteloos producten toevoegen.

4. Lidl

De Lidl is qua marktaandeel de vierde supermarkt van het land. Toch ontbreekt het de app aan enkele essentiële onderdelen. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen laten thuisbezorgen.

Kenmerken Lidl-app:

Twee aparte apps: Lidl en Lidl Plus

Acties in de gaten houden

Geen boodschappen laten thuisbezorgen

Kortingscoupons

Op de hoogte blijven van lopende aanbiedingen kan heel goed met de Lidl-app. De van oorsprong Duitse supermarktketen heeft meerdere apps in de Play Store staan, maar voor de meeste dingen heb je de Lidl Plus-app nodig.

Deze bevat namelijk de actuele reclamefolder, een overzicht van filialen en ook kun je een kijkje in de webshop nemen. Verwar deze webshop echter niet met de mogelijkheid om boodschappen thuis te laten bezorgen, want dat kan niet.

Wel kun je aanbiedingen en boodschappen direct op je lijstje zetten. Jammer genoeg werkt dit echter minder vloeiend dan bij de hierboven besproken supermarkt-apps. Je moet namelijk telkens op een hartje tikken die onhandig rechtsboven de producten gepositioneerd zit.

5. Aldi

Dankzij de Aldi-app blijf je op de hoogte van lopende aanbiedingen, maar boodschappen laten thuisbezorgen zit er niet in.

Kenmerken Aldi-app:

Acties in de gaten houden

Boodschappenlijstje maken

Geen boodschappen laten thuisbezorgen

Vrijwel alle op- en aanmerkingen bij de Lidl-app van hierboven zijn van toepassing op de applicatie van Aldi. De tweede Duitse supermarktketen uit deze lijst laat je namelijk geen boodschappen thuisbezorgen. Wel kun je de lopende en aankomende reclamefolder bekijken en producten direct aan je boodschappenlijstje toevoegen.

Dat toevoegen gaat echter minder soepel dan bij de supermarkt-apps van bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo. Je moet namelijk eerst op een product tikken, waarna de productpagina opent en pas dan kun je het aan je lijstje toevoegen. Deze manier van werken kost veel tijd.

Outsider: Picnic

Online supermarkt Picnic heeft de fijnste app van alle supermarkten, maar is niet zo volledig als bijvoorbeeld een Appie. Ook betaal je geen bezorgkosten en werkt men in compacte tijdsloten. Wel is het productaanbod beperkt.

Kenmerken Picnic-app:

Alleen thuisbezorgen

Geen bezorgkosten

Minimumbedrag van 35 euro

Productaanbod is beperkt

Picnic heeft geen supermarkten waar je even langs kunt gaan: men werkt compleet digitaal. De smartphone-app is hierdoor dé winkel en zit dan ook uitstekend in elkaar. Het aanbod is helder onderverdeeld, toevoegen gaat met één tik op de knop en ook is het fijn dat Picnic geen bezorgkosten rekent.

Daartegenover moet je wel minimaal voor 35 euro aan boodschappen in je mandje hebben liggen. Over dat mandje gesproken: het aanbod is beperkt ten opzichte van de andere supermarkt-apps uit dit lijstje. Meestal kun je kiezen voor een A-merk en een huismerk. Ook is het jammer dat de kenmerkende Picnic-autootjes nog niet overal rijden.

