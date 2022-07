Gebruik je de Sygic-app voor navigatie? Deze Android Auto-functies krijg je erbij

De Sygic-app voor Android is een goed alternatief voor Google Maps. Dankzij een nieuwe update krijgt de app er allerlei nieuwe functies bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sygic op je smartphone en Android Auto werken beter samen

Navigatie-apps zijn enorm populair; waar men vroeger soms nog overal blind de weg wist, grijpen we nu allemaal naar Google Maps, Apple Maps of een andere dienst. Sygic is ook een vrij bekende navigatie-app, die goed samenwerkt met Android Auto. Dankzij een recente update gaat de Android Auto-ondersteuning van Sycic er nog eens flink op vooruit.

Gebruik je navigatie van Sygic op het ingebouwde scherm van je voertuig met Android Auto? Nu kun je de app gebruiken op je smartphone, zonder dat je de routebeschrijving op het autoscherm onderbreekt. Hierdoor kun je onderweg bijvoorbeeld veel makkelijker de route wijzigen dan voorheen.

Ook nieuw is Real View Navigation; een AR-feature die de route als het ware op de weg ‘projecteert’. Dit zie je vervolgens terug op het scherm van je smartphone, mits deze met zijn camera op de weg gericht is. Hiervoor moet je jouw smartphone-houder dus hoog genoeg hangen, zodat de camera zich voor de voorruit bevindt. Er zijn nog meer nieuwe camera-functies, zoals de DashCam. Deze functie begint met filmen op het moment dat je bijvoorbeeld ineens sneller gaat rijden. Dit kan bijvoorbeeld een teken zijn van een naderende botsing.

Tot slot kun je via je smartphone nu gemakkelijk een belangrijke locatie toevoegen (POI-locaties), zoals een tankstation. Je Android Auto-scherm toont ook dan nog gewoon de route, zodat je geen enkele afslag mist. Wel belangrijk: doe dit natuurlijk niet zelf tijdens het rijden, maar vraag de persoon in de bijrijdersstoel om hulp of zet je auto even langs de weg.

Lees ook: Dit zijn de 7 beste offline navigatie apps voor Android

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de navigatie-app

Sygic is een veelgebruikte navigatie-app, die zowel voor Android als iOS beschikbaar is. De app gebruikt de kaarten van TomTom, het bedrijf waar digitale autonavigatie zoals we dit vandaag de dag allemaal gebruiken begon. Natuurlijk beschikt de app over een gedetailleerde kaart van Nederland, maar dat is niet alles. Sygic biedt namelijk kaarten van vrijwel ieder land.

De app is gratis, maar er is ook een Premium-versie beschikbaar. Hiermee krijg je onder meer stemgeleide navigatie, live snelheidslimieten en een handig Heads-Up Display. Ook kun je kaarten offline beschikbaar maken.

Sygic GPS Navigation & Maps Sygic. 8,8 (1.820.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wil je meer app-nieuwtjes lezen? Houd de website dan goed in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.