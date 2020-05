Altijd al Italiaans willen leren? Of moet je je Engels echt even bijspijkeren voor een nieuwe baan? Dit zijn de 4 beste apps voor het leren van een taal volgens Android Planet.



Taal leren via een app: 4 aanraders

Er zijn tal van redenen om een nieuwe taal te leren. Misschien ben je tijdens een vakantie verliefd geworden op een land en wil je de taal leren. Of misschien ben je wel gefascineerd door een bepaalde cultuur en wil je dolgraag films in die taal kijken. Ook kan je (nieuwe) werkgever een bepaald taalniveau eisen voordat je aan de slag mag. Of vind je talen leren gewoon heel leuk? Dit zijn volgens ons de beste apps voor het aanleren.

1. Duolingo

De bekendste app om een taal te leren is zonder twijfel Duolingo, en terecht. De applicatie zit namelijk steengoed in elkaar en leert je spelenderwijs een nieuwe taal aan. Je koppelt onder meer klanken aan plaatjes, breidt je vocabulaire uit aan de hand van plaatjes en leert hoe de zinsconstructie van een vreemde taal in elkaar zit. Bovendien is de app fraai vormgegeven waardoor het leerproces niet als een ‘moetje’ aanvoelt.

Duolingo gebruikt namelijk een spelelement bij het aanleren van een nieuwe taal. Bij aanvang krijg je hartjes tot je beschikking en bij ieder fout antwoord gaat er eentje af. Aan jou de taak om in leven te blijven. Dat doe je door zo min mogelijk levens te verspillen.

Gelukkig bouwt Duolingo op qua moeilijkheidsgraad: zo wordt je als beginnende spreker niet afgeschrikt. Tot slot maakt het niet uit welke taal je wil leren, want het aanbod van Duolingo is enorm. De taal-app is gratis, maar om alle functies te ontgrendelen moet je de portemonnee trekken.

→ Download Duolingo in de Play Store (gratis)

2. Memrise

Duolingo is een uitstekende app om een vreemde taal te leren, maar mijn persoonlijke favoriet is Memrise. In basis doen de twee applicaties echter grofweg hetzelfde. Memrise weet zich naar mijn mening te onderscheiden met de video’s. Tijdens het leren zie (en hoor) je in welke context mensen woorden gebruiken en hoe ze klemtoon leggen.

Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste hoor je precies hoe het qua intonatie zit en hoe je een woord in een zin gebruikt. Daarnaast zit je niet met een automatische robotstem opgescheept die de woorden op een houterige manier voorleest.

Verder zit Memrise vlot in elkaar. De app biedt behapbare lesjes aan waardoor je even snel tussendoor een paar nieuwe woorden en zinnen kunt leren. Ook de ezelsbruggetjes die Memrise uit zichzelf aanbiedt zijn fijn. Voor het aanbod hoef je de app overigens niet te laten schieten. Met Memrise kun je namelijk maar liefst 90 talen oefenen.

→ Download Memrise in de Play Store (gratis)



3. Babbel

Vind je het geen probleem om een nieuwe taal vanuit het Engels te leren? En kijk je liever naar plaatjes dan dat je lappen tekst leest? Probeer dan Babbel eens. Deze app om een taal te leren is ontwikkeld door professionele linguïsten en maakt veelvuldig gebruik van animaties. De kracht van Babbel zit ‘m dan ook in de combinatie van beeld en geluid. Jammer genoeg is de app wel behoorlijk aan de prijs en daarom staat ‘ie niet hoger in de lijst.

Korte gesprekken staan in Babbel centraal. Aan de hand van conversaties maakt Babbel je wegwijs in een nieuwe taal. Deze gesprekken hebben verschillende onderwerpen, net zoals in het buitenland zou gebeuren. De ene keer heb je het over, een volgende keer vraag je je gesprekspartner naar zijn/haar plannen en weer een andere keer praat je over je werk. Je kunt de gespreksonderwerpen overigens zelf kiezen.

De lessen in Babbel zijn kort, maar krachtig. Net als bij Duolingo en Memrise komt de moeilijkheidsgraad steeds hoger te liggen. Je kunt bij Babbel in totaal 14 talen leren, waaronder populaire opties als Spaans, Frans en Italiaans. In tegenstelling tot andere apps kost het geld om Babbel te gebruiken (79,99 euro per jaar/12,99 euro per maand). Wel is er een gratis proefperiode.

→ Download Babbel in de Play Store (gratis)

4. Drops

Zoek je een ontzettend fraai vormgegeven app voor het leren van een taal? Dan moet je bij Drops zijn. Deze app is ontzettend visueel ingesteld en heeft een ontzettend goedgekozen naam. Tijdens het opkrikken van je Koreaans, Spaans of Russisch vallen nieuwe woorden namelijk als een druppel vanaf de bovenkant op je scherm.

Vervolgens koppel je deze woorden aan een plaatje. Drops combineert dus, net als Babbel, beeld en geluid op een leuke manier. Ook de afwisseling vinden veel mensen fijn. Drops schakelt namelijk continu tussen lesmethoden. De ene keer ben je woordjes aan het leren, dan weer aan het spellen en vervolgens vul je een woordzoeker in.

Ook uniek aan Drops is de sessielimiet. De taal-app laat je namelijk maximaal 5 minuten per dag oefenen. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar de makers van Drops wijzen op onderzoeken waaruit blijkt dat het beter is om dagelijks eventjes te oefenen, dan eenmaal per week voor een langere tijd. Drops is een gratis taal-app, al moet je voor alle functionaliteiten wel betalen.

→ Download Drops in de Play Store (gratis)

Creatief met je smartphone

