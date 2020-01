Ben je op zoek naar een goede taxi-app? In deze gids bespreken we de voor- en nadelen van drie populaire applicaties voor Android.



Taxi-app voor Android: de beste opties

De taxibranche werd een paar jaar geleden flink op z’n kop gezet door Uber. Dit bedrijf maakte het kinderlijk eenvoudig om een taxi te boeken. Een nieuw soort applicatie was geboren: de taxi-app. In dit overzicht bespreken we de voor- en nadelen van drie taxi-apps.

1. Uber

Te beginnen met de bekendste van het stel: Uber. De omstreden applicatie heeft instappen bij vreemden gemeengoed gemaakt. UberX, de dienst waarbij je door een particuliere chauffeur van A naar B wordt gebracht, werkt ontzettend simpel. Open de app, geef aan waar je heen moet en Uber komt je ophalen. Op het kaartje zie je hoe lang je nog moet wachten.

Betalen doe je vooraf, zodat je niet over de prijs hoeft te onderhandelen. Welk bedrag je betaalt hangt onder meer af van drukte, de afstand en het tijdstip. Zo ben je meer kwijt als je tijdens de ochtendspits naar het centrum van Amsterdam moet, dan wanneer je tijdens het middaguur vertrekt.

Uber is overigens een zeer omstreden taxi-app. Het bedrijf is in meerdere landen verboden, omdat chauffeurs niet voldoen aan lokale wet- en regelgeving. Ook in Nederland komt Uber regelmatig negatief in het nieuws. In Nederland is het bedrijf in (gebieden rondom) Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Limburg actief, en biedt daarmee de beste dekking van alle apps uit dit lijstje.

→ Download Uber in de Play Store (gratis)

2. AppACab

AppACab is het Nederlandse alternatief voor Uber. De app is een samenwerking tussen regionale taxibedrijven als Taxi TCA (Amsterdam), RTC (Rotterdam), Taxibrainport (Eindhoven) en UTC (Utrecht). Het belangrijkste nadeel van AppACab is dan ook direct duidelijk: de dekking. In Noord-, Oost- en Zuid-Nederland kom je geen meter verder.

Over de werking hebben we daarentegen weinig klagen. Bij het openen zie je een kaartje, waarna je je begin- en eindbestemming kunt invullen. Vervolgens zie je welk taxibedrijf de rit gaat uitvoeren en hoeveel je kwijt bent. Betalen kan via iDeal, maar ook achteraf met contant geld of creditcard. Eveneens wordt je continu op de hoogte gehouden van de locatie van je chauffeur.

Een nadeel van AppACab is dat de taxi-app er minder gelikt uitziet dan Uber. Het werkt allemaal ietwat houterig en ook de aanmeldprocedure verloopt soms stroef, zo blijkt uit de reviews van andere gebruikers. Wij hadden daarentegen nergens lastig van. We besluiten deze bespreking op positieve voet: AppACab werkt alleen met professionele taxichauffeurs die alle benodigde certificaten en vergunningen in huis hebben.

→ Download AppACab in de Play Store (gratis)



Reis je vooral in Amsterdam? Dan kun je ook Taxi.eu gebruiken. Deze app is vooralsnog alleen in de hoofdstad actief, maar heeft plannen om binnenkort naar meer steden uit te breiden. Zoals aan de naam af te lezen valt, kun je met deze taxi-app wel prima door Europa reizen. Taxi.eu is met name in België en Duitsland goed vertegenwoordigd.

Net als bij Uber en AppACab boek je aan de hand van je locatie een ritje. Je krijgt hierbij de totale prijs op voorhand onder ogen. Betalen kan met creditcard, PayPal of contant: iDeal behoort niet tot de mogelijkheden. Taxi.eu is net als AppACab een samenwerking tussen verschillende professionele taxibedrijven. Deze partijen krijgen tijdens de aanmelding ook een aandeel in het bedrijf van Taxi.eu.

→ Download Taxi.eu in de Play Store (gratis)

Bonus: Bolt

Reis je regelmatig naar Afrikaanse landen als Kenia, Nigeria of Zuid-Afrika? Of ben je vaak in Kroatië, Polen of Tsjechië te vinden? Dan is de Bolt-app de moeite waard. Dit Uber-alternatief is niet actief in Nederland en komt daarom met name in het buitenland goed van pas. Bolt is aanwezig in ruim 150 steden, dus absoluut het proberen waard op (zaken)reis.

→ Download Bolt in Google Play (gratis)

Reizen met je Android-smartphone

In korte tijd is de smartphone onmisbaar geworden tijdens het reizen. Op Android Planet besteden we dan ook regelmatig aandacht aan alle manieren waarop je je telefoon hiervoor kunt inzetten. Check bijvoorbeeld onze uitgebreide gids voor parkeer-apps. Ben je op het openbaar vervoer aangewezen? Lees dan ons artikel waarin we de twee populaire ov-apps NS Reisplanner en 9292 OV met elkaar vergelijken.