De missie is duidelijk: blijf zoveel mogelijk binnen. Mis je het uiteten gaan? Haal dan het restaurant naar binnen door een lekkere maaltijd te bestellen. In dit artikel zetten we de beste thuisbezorgd-apps op een rijtje.



De 4 beste thuisbezorgd-apps voor Android-telefoons

Met een Android-smartphone haal je de buitenwereld naar binnen. Van digitaal afspreken met vrienden, boodschappen laten bezorgen tot aan efficiënt thuiswerken: het kan allemaal. Ook kun je met je telefoon complete maaltijden in huis halen zonder de deur uit te hoeven. Dit zijn de vier beste thuisbezorgd-apps.

1. Thuisbezorgd

Thuisbezorgd is dé populairste app voor het laten bezorgen van eten in Nederland. Hij is daarom ook het meest volledig: vrijwel alle bezorgrestaurants zijn er op aangesloten. Dus of je nou trek hebt in pizza, pasta, sushi of kebab: bij Thuisbezorgd is het (waarschijnlijk) allemaal te vinden.

De app schotelt automatisch restaurants in de omgeving voor aan de hand van je postcode. Naast eten laten thuisbezorgen kun je ook gerechten afhalen. Hiervoor verschuif je de schakelaar rechtsboven in het scherm. Doorgaans heb je het gerecht na bestelling binnen drie kwartier tot een uur in huis.

→ Download Thuisbezorgd in de Play Store (gratis)

2. Deliveroo

Ook Deliveroo is een bekende bestel-app. Je herkent de bezorgers aan hun lichtblauwe jas en tas met herkenbare logo. Net als bij Thuisbezorgd is ook het restaurantaanbod van Deliveroo heel compleet en zit er voor iedere smaak wel wat lekkers bij. Deliveroo is bovendien ook internationaal actief, waardoor je via dezelfde app ook in het buitenland kunt bestellen.

Net als bij Thuisbezorgd gebruikt Deliveroo je postcode, of locatievoorzieningen, om restaurants in de buurt te vinden. Je kunt vanaf ongeveer het middaguur bij de app terecht voor lunch. Bezorgers blijven tot laat in de avond rondrijden om ook late eters nog uit te serveren. De bezorgtijd is meestal tussen drie kwartier en een uur.

→ Download Deliveroo in de Play Store (gratis)

3. Uber Eats

In het ‘land der thuisbezorgd-apps’ is ook Uber Eats een belangrijke speler. Het aanbod is minder groot dan bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd, maar wanneer je in een grote stad woont heb je meer dan genoeg keus. Daarover gesproken: Uber Eats is nog niet in alle Nederlandse steden actief.

Inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kunnen echter al eten bestellen via de app. Het proces werkt net zo eenvoudig als andere thuisbezorgd-apps en ook afrekenen is een eitje. Vervolgens kun je de bezorger volgen en weet je direct wanneer hij/zij voor de deur staat.

→ Download Uber Eats in de Play Store (gratis)

4. Voor de pizzaliefhebbers

Ben je gek op pizza? Dan ben je waarschijnlijk welbekend met Domino’s en New York Pizza. De twee pizzaketens hebben vestigingen door heel het land en maken bezorgen makkelijk via hun eigen apps. En ben je student? Dan profiteer je zowel bij Domino’s als New York Pizza van een fijne korting.

Bij beide ketens kun je een standaardpizza selecteren, of een eigen creatie maken door verschillende ingrediënten en toppings aan een bodem toe te voegen. Vind je keuzes maken lastig? Dan kun je zelfs twee verschillende helften samenstellen, ieder met hun eigen ingrediënten.

→ Download Domino’s in de Play Store (gratis)

→ Download New York Pizza in de Play Store (gratis)

Het nadeel van thuisbezorgd-apps

Gemak dient de mens. De bedrijven achter deze thuisbezorgd-apps begrijpen dit maar al te goed en maken het hele proces, van iets lekkers uitzoeken tot aan het moment dat bezorger voor de deur staat, zo makkelijk mogelijk.



Deze dienstverlening kost geld en wordt gedeeltelijk doorberekend aan de restauranthouder. Dit zorgt ervoor dat zij soms flinke marges moeten inleveren en weinig overhouden aan jouw bestelling.

Sommige restaurants kiezen er dan ook bewust voor om zich niet aan te sluiten bij één van de thuisbezorgd-apps. Wil jij er zeker van zijn dat het totale bestelbedrag bij je lokale cafetaria of pizzeria terechtkomt? Dan kun je nog altijd beter direct per telefoon bestellen, of via de website.

