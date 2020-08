Google Play Muziek Gratis

Dat Google Play Muziek binnenkort niet meer te gebruiken is, was al bekend. Nu heeft Google een tijdlijn bekendgemaakt, waarin het de verschillende fases van het stopzetten van de muziekdienst belicht.

Tijdlijn: Google Play Muziek stopt

Google heeft een tijd geleden aangekondigd te gaan stoppen met Play Muziek en over het tijdpad daarvan zijn nu meer details bekend. Vanaf later in deze maand is het niet meer mogelijk om muziek te kopen of te pre-orderen via de Play Store. Muziek uploaden en downloaden via de Music Manager desktop-app is er vanaf dan ook niet meer bij.

Ergens in september trekt Google de stekker uit Google Play Muziek in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Vanaf dan is het dus niet meer mogelijk om muziek te streamen of om de app überhaupt te gebruiken. In oktober wordt dit ook doorgevoerd naar alle andere landen, waardoor de dienst ook daar niet meer te gebruiken is.

Overstappen naar YouTube Music

Tot en met december bewaart Google nog wel gegevens van Play Muziek, zoals afspeellijsten, uploads en gedane aankopen. Zodoende kun je die data overzetten naar de nieuwe YouTube Music-dienst. Ook schrijft Google dat het gebruikers van de Play Muziek-dienst tijdig informeert voordat alle data daarvan onbruikbaar wordt.

Met de YouTube-muziekdienst kun je ook advertentievrij naar muziek luisteren. Ook podcasts, afspeellijsten en meer vind je in YouTube Music. Je betaalt 9,99 euro per maand voor de dienst, maar je krijgt ook een proefperiode van een maand gratis.

Als je betaalt abonnee bent kun je ook offline muziek downloaden en YouTube-video’s afspelen op de achtergrond. Daarbij hoeft het scherm niet per se aan te staan en ook de YouTube-app zelf kan op de achtergrond draaien.

Tot slot is er ook een familie-abonnement verkrijgbaar voor 14,99 euro per maand. Daarmee kun je met vijf andere gezinsleden gebruikmaken van YouTube Music. Zodoende betaal je dan 2,50 euro per persoon per maand, dezelfde prijs als voor een familie-abonnement voor Spotify.

