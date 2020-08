TikTok deed minstens 15 maanden aan spionage op Android-smartphones, aldus The Wall Street Journal. Android-gebruikers werden stiekem gevolgd via hun unieke mac-adres, terwijl Google dit al jaren verbiedt. Na een update in november zou de spionage gestopt zijn.

‘TikTok-spionage ontdekt’

Volgens de doorgaans betrouwbare Wall Street Journal (WSJ) volgde TikTok zijn miljoenen Android-gebruikers minstens 15 maanden door het mac-adres van de smartphone te koppelen aan herleidbare informatie, waaronder het advertentieprofiel van de gebruiker. Zo kon de ontwikkelaar gebruikers meer persoonlijke advertenties voorschotelen, wat op papier meer geld oplevert.

Elke smartphone heeft een ander mac-adres, dat is bedoeld voor nuttige en niet-commerciële doeleinden. Google verbiedt app-ontwikkelaars daarom al jaren om het mac-adres te gebruiken voor financieel gewin. Als de informatie van WSJ klopt, heeft TikTok die regel aan zijn laars gelapt.

TikTok zou toegang hebben gekregen tot de mac-adressen via een bekend beveiligingsprobleem in Android. Een deskundige zegt tegen WSJ dat meer dan één procent van alle Android-apps de kwetsbaarheid misbruikt. TikTok was dus niet uniek, maar gebruikte volgens WSJ wel een ‘ongebruikelijke’ extra encryptielaag om zijn werkwijze te verhullen.

‘TikTok-spionage inmiddels gestopt’

Gebruikers zijn niet op de hoogte gebracht over het registreren van hun mac-adres, laat staan dat er om toestemming is gevraagd. Volgens WSJ voerde TikTok op 18 november 2019 een update door die het volgen via mac-adressen stopte.

TikTok zegt tegen WSJ dat de huidige versie van zijn app gebruikers niet volgt via hun mac-adres. De ontwikkelaar wil niet zeggen of dit in het verleden wel gebeurde.

Google houdt zich ook relatief stil. Het bedrijf zegt meerdere claims te onderzoeken maar wil tegenover WSJ niet reageren over het vermeende beveiligingsprobleem dat mac-registratie mogelijk maakt.

TikTok verkeert in zwaar weer

De berichtgeving van WSJ komt op een slecht moment voor TikTok, dat in handen is van een Chinese techreus. De Amerikaanse overheid heeft na maandenlang onderzoek besloten dat de sociale media-app gevaarlijk is omdat er mogelijk gegevens naar China worden doorgesluisd.

De Amerikaanse president Trump heeft daarom een decreet getekend dat TikTok in september in de Verenigde Staten verbiedt. Trump wil dat de app in handen komt van een Amerikaans bedrijf en eist als dat lukt ook een deel van de overnamesom op, voor de staatskas.

Microsoft voert nu gesprekken met de eigenaar van TikTok om de app over te kopen. Anonieme bronnen stellen dat Twitter ook geïnteresseerd is. TikTok zegt tegen een verplichte overname te zijn en onderneemt juridische stappen tegen de Amerikaanse overheid.

